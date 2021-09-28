Якщо шкіра червоніє і "горить": косметолог навчила виявляти небезпечну косметику

Шкіра червоніє,"горить". Що це? Це ознаки чутливості або алергії шкіри, і ці симптоми не можна ігнорувати!

Косметолог Ольга Петруніна в Instagram пояснила, що може спровокувати різко негативну реакцію і як изначити винуватців проблеми.

Алергія зазвичай супроводжується свербінням, кропив'янкою, набряком. Трапляється після того, як організм зустрівся з алергеном.

Якщо у вас алергії немає, але шкіра червоніє, "горить", реагує на косметику, холод, дотики - це чутливість, такий стан, до якого шкіру призводять різні фактори:

неправильний догляд, і, як наслідок, підвищена чутливість

застосування агресивних засобів, щіточок, скрабів

погодні умови: різкі перепади температур (особливо взимку)

салонні процедури (такі як хімічний пілінг і т.п.).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Шкіра може бути навіть генетично чутлива. Чутливість шкіри може бути тимчасовою і постійною. Наше завдання за допомогою правильно підібраних засобів допомогти шкірі, заспокоїти її, зняти почервоніння, відчуття свербіння і печіння.

Догляд повинен бути м'яким, делікатним і, звичайно, правильно підібраним. Чутливою може бути абсолютно будь-який тип шкіри. План роботи з нею буде залежати не тільки від її типу, але і віку, стану, клімату.

Наприклад, шкіра може бути чутливою і проблемною. Або віковою, сухою і чутливою. Це 2 абсолютно різних підходи та догляду.

Якщо у вас є алергія - важливо знати на що, щоб у складі засобів не було алергену. При введенні в своє життя нового продукту завжди робіть тест на алергію.

Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)