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Якщо шкіра червоніє і "горить": косметолог навчила виявляти небезпечну косметику

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Вівторок 28 вересня 2021 13:39
Якщо шкіра червоніє і "горить": косметолог навчила виявляти небезпечну косметику Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Шкіра червоніє,"горить". Що це? Це ознаки чутливості або алергії шкіри, і ці симптоми не можна ігнорувати!

Косметолог Ольга Петруніна в Instagram пояснила, що може спровокувати різко негативну реакцію і як изначити винуватців проблеми.

Алергія зазвичай супроводжується свербінням, кропив'янкою, набряком. Трапляється після того, як організм зустрівся з алергеном.

Якщо у вас алергії немає, але шкіра червоніє, "горить", реагує на косметику, холод, дотики - це чутливість, такий стан, до якого шкіру призводять різні фактори:

  • неправильний догляд, і, як наслідок, підвищена чутливість
  • застосування агресивних засобів, щіточок, скрабів
  • погодні умови: різкі перепади температур (особливо взимку)
  • салонні процедури (такі як хімічний пілінг і т.п.).

Якщо шкіра червоніє і &quot;горить&quot;: косметолог навчила виявляти небезпечну косметику

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Шкіра може бути навіть генетично чутлива. Чутливість шкіри може бути тимчасовою і постійною. Наше завдання за допомогою правильно підібраних засобів допомогти шкірі, заспокоїти її, зняти почервоніння, відчуття свербіння і печіння.

Догляд повинен бути м'яким, делікатним і, звичайно, правильно підібраним. Чутливою може бути абсолютно будь-який тип шкіри. План роботи з нею буде залежати не тільки від її типу, але і віку, стану, клімату.

Наприклад, шкіра може бути чутливою і проблемною. Або віковою, сухою і чутливою. Це 2 абсолютно різних підходи та догляду.

Якщо у вас є алергія - важливо знати на що, щоб у складі засобів не було алергену. При введенні в своє життя нового продукту завжди робіть тест на алергію.

Якщо шкіра червоніє і &quot;горить&quot;: косметолог навчила виявляти небезпечну косметику

Якщо шкіра червоніє і &quot;горить&quot;: косметолог навчила виявляти небезпечну косметику

Якщо шкіра червоніє і &quot;горить&quot;: косметолог навчила виявляти небезпечну косметику

Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Нагадаємо, що раніше косметолог Яна Смірнова назвала ворогів молодості шкіри.

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