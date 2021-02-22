Шкіра, як у супермоделі: Ірина Шейк розповіла про головні ранкові процедури для обличчя

Ірина Шейк розповіла відомому модному журналу Vogue про те, як доглядає за шкірою вранці. Беремо до уваги поради однієї з найкрасивіших жінок в модельному бізнесі.

В ранкову б'юті-рутину входить кілька нескладних правил. При бажанні, їх можна легко впровадити в свій графік.

Ірина Шейк поділилася секретами догляду (відео: instagram.com/irinashayk)

Спочатку супермодель робить масаж шкіри спеціальним девайсом з льодом від Nicole Caroline. Це допомагає прокинутися, а заодно пробудити шкіру.

Потім Шейк наносить на обличчя, шию і область декольте улюблений зволожуючий крем 111Skin Y Theorem Day Cream.

Ірина сама розробила маску (відео: instagram.com/irinashayk)

Після в хід іде улюблений усіма б'юті-блогери девайс: механічний массажер. Вона робить рухи знизу вгору: таким чином можна прибрати воду з лиця, впевнена Шейк.

Наступний крок - крем для шкіри навколо очей від Shani Darden Skin Care Intensive Eye Renewal Cream.

Потім Ірина наносить крем Mimi Luzon Get Even Day Cream. Вона любить міксувати відразу два креми для шкіри навколо очей.

Зайвим не буде збризнути обличчя термальною водою Avene, впевнена молода мама.

І нанести ще пару крапель живильного крему від Augustinus Bader.

Потім Ірина наносить на губи свій улюблений засіб для губ, який вони розробили разом з Мімі Luzon - золоту маску.

І останній крок - трохи коректора для вирівнювання тону на область під очима і проблемні ділянки. Ірина використовує засіб Burberry Fresh Glow Gel Stick.

Наостанок Ірина Шейк дає всім важливу раду: не забувати пити багато води і любити себе. Надихаємося!