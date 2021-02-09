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Беремо приклад: Ірина Шейк у смугастій шубі і модних черевиках вирушила гуляти з донькою

Новость на русском → США, Вівторок 09 лютого 2021 18:01
Беремо приклад: Ірина Шейк у смугастій шубі і модних черевиках вирушила гуляти з донькою Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Ірина Шейк показала новий стильний вуличний образ, який вже встигли відзначити багато модних порталів. Зірка навіть в негоду залишається стильною.

Фото знаменитої моделі вже облетіли мережу, викликавши хвилю обговорень.

Ірина Шейк вирушила на прогулянку з донькою Леєю, примірявши стильний стрітстайл-образ. 35-річна модель одягла довгу смугасту шубу зі штучного хутра, під якою було видно гірчичного відтінку гольф, а також чорні штани в спортивному стилі. Завершили аутфіт модні високі черевики на шнурівці, трендова шапка біні, рукавички з хутряною облямівкою і сонцезахисні окуляри у вузькій оправі. В руках молода мама тримала невелику сумочку з червоно-коричневої шкіри.

Беремо приклад: Ірина Шейк у смугастій шубі і модних черевиках вирушила гуляти з донькоюБеремо приклад: Ірина Шейк у смугастій шубі і модних черевиках вирушила гуляти з донькоюБеремо приклад: Ірина Шейк у смугастій шубі і модних черевиках вирушила гуляти з донькою Ірина Шейк на прогулянці з донькою (фото: скрін instagram.com/_itsleeas)

Трирічна Лея сиділа в колясці, тепло одягнена в бежевий пуховик і шапку і вкрита ковдрою. Примітно, що навіть в холоди батьки не залишають дитину без регулярних прогулянок.

Нагадаємо, не так давно світу стали відомі подробиці відносин Ірини з її колишнім коханим і батьком Леї, Бредлі Купером. Інсайдер розповів, що дочка об'єднала своїх знаменитих батьків. Заради неї вони готові на все, а тому легко знайшли спільну мову і встановили графік "чергувань".

Раніше ми писали, що Ірина показала модний лук, вирушивши на прогулянку в білосніжному пуховику і спортивному костюмі.

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