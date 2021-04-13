Коли крем не рятує: топ-7 способів зволожити суху шкіру

Сухість шкіри, проблема, з якою стикається час від часу кожен. Опалення взимку і кондиціонери з жарким сонцем влітку, часте миття рук і жорстка вода - все це наша шкіра терпіти не може, але терпить. Іноді навіть крем не рятує ситуацію.

Про це розповіла у своєму мікроблозі в Instagram дієтолог і фахівець з функціонального харчування Катерина Йенсен.

Вона розповіла, що робити у випадку, якщо від сухої шкіри не допомагає навіть зволожуючий крем.

Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita/)

"Ось, що допомагає мені: