Коли крем не рятує: топ-7 способів зволожити суху шкіру
Сяюча шкіра (фото: instagram.com/josefinehj)
Сухість шкіри, проблема, з якою стикається час від часу кожен. Опалення взимку і кондиціонери з жарким сонцем влітку, часте миття рук і жорстка вода - все це наша шкіра терпіти не може, але терпить. Іноді навіть крем не рятує ситуацію.
Про це розповіла у своєму мікроблозі в Instagram дієтолог і фахівець з функціонального харчування Катерина Йенсен.
Вона розповіла, що робити у випадку, якщо від сухої шкіри не допомагає навіть зволожуючий крем.
Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita/)
"Ось, що допомагає мені:
- Вода - мінімум 1,5 літра чистої води в день. Адже всі крему утримують вже наявну всередині вологу. Тому якщо тіло зневоднене, то і шкіра буде сухою. Адже кремові буде просто нічого утримувати!
- Корисні жири в раціоні: авокадо, насіння, горіхи, жирна риба.
- Багато зелені: вона містить ферменти, які допомагають засвоєнню жирів і також підтримують печінку.
- Колаген в добавках: адже якщо структура шкіри щільна, то їй буде легше утримувати вологу.
- Вітамін С: він забезпечує швидке загоєння шкіри при пошкодженнях, а також сприяє кращій роботі колагену - і свого, і з добавок.
- За допомогою харчування і трав стежу за тим, щоб у мене було все добре з балансом естрогенів. Особливо це актуально у віці 35+. Саме тому, перш за все, у нас і з'являються зморшки: падає рівень естрогену!
- Регулярні детокси: від 1-2 днів в тиждень до повноцінних 15 днів. Адже детокс - практично єдиний спосіб допомоги печінки і жовчного в їх роботі. Жовчний відповідає за засвоєння жирів, а без жирів ніякої зволоженої шкіри бути не може в принципі. А печінка відповідає за злагоджену роботу гормонів. Зокрема - за баланс естрогенів, які захищають шкіру від зморшок та сухості", - розповіла Катерина.
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