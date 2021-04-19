Легко і просто: 54-річна Сальма Хайєк розповіла, як рятується від кіл під очима

Сальма Хайєк показала дієвий спосіб, як позбутися від темних кіл під очима. Ось звідки така квітуча зовнішність у 54!

Сальма Хайєк відома своєю квітучою зовнішністю: зірка деколи виглядає так молодо, що фанати не вірять в її реальний вік. Секретами своєї краси вона називає позитивний погляд на світ, регулярний і грамотний догляд за шкірою, а також повноцінний відпочинок і питний режим. І, звичайно ж, уміння підібрати правильно одяг.

Ще один спосіб зробити шкіру під очима гладкою і пружною вона розсекретила у своєму блозі кілька років тому. Актриса на фото позує з пишною зачіскою, над якою працює перукар. В цей час сама Співачка одягла LED окуляри.

Сальма знає всі секрети краси (фото: instagram.com/salmahayek)

"Пробуємо нову техніку перед фотосесією для кругів під очима", - написала Хайєк. Результатом фотосесії красуня поки що не поділилася, але фанати вже встигли наробити їй компліментів.