Легко і просто: 54-річна Сальма Хайєк розповіла, як рятується від кіл під очима

Сальма Хайєк показала дієвий спосіб, як позбутися від темних кіл під очима. Ось звідки така квітуча зовнішність у 54!
Зірка запостила знімок, зроблений напередодні важливої фотосесії.
Сальма Хайєк відома своєю квітучою зовнішністю: зірка деколи виглядає так молодо, що фанати не вірять в її реальний вік. Секретами своєї краси вона називає позитивний погляд на світ, регулярний і грамотний догляд за шкірою, а також повноцінний відпочинок і питний режим. І, звичайно ж, уміння підібрати правильно одяг.
Ще один спосіб зробити шкіру під очима гладкою і пружною вона розсекретила у своєму блозі кілька років тому. Актриса на фото позує з пишною зачіскою, над якою працює перукар. В цей час сама Співачка одягла LED окуляри.
"Пробуємо нову техніку перед фотосесією для кругів під очима", - написала Хайєк. Результатом фотосесії красуня поки що не поділилася, але фанати вже встигли наробити їй компліментів.
Раніше Сальма показала архівне фото, на якому виглядає просто розкішно. Фолловери впевнені, що актриса не змінюється.