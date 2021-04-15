ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Леопард і зебра: стиліст розповіла, з чим краще поєднувати анімалістичний принт

Новость на русском → Четвер 15 квітня 2021 10:01
Леопард і зебра: стиліст розповіла, з чим краще поєднувати анімалістичний принт анімалістичний принт - "небезпечний" (фото: pexels.com)
Автор: Lite

Анімалістичні принти знову в тренді. Якщо подивитися в Instagram, у кожного інфлюєнсера є в запасі плаття-"зебра". Але ці принти "небезпечні" і їх потрібно вміти правильно комбінувати з іншим одягом і взуттям

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Ксенія Господінова.

"Поєднувати такі принти варто з невикликаючими, максимально базовими речами або навпаки з чимось яскравим і незвичайним", - порадила Ксенія.

Леопард і зебра: стиліст розповіла, з чим краще поєднувати анімалістичний принт

Як поєднувати анімалістичний принт? (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Варіанти поєднань анімалістичні принтів з іншим одягом:

  • Якщо це леопардова спідниця, то поєднуйте її з худі, ботфортами на низькому ходу, грубими черевиками або акуратними ботильйонами.
  • Також це може бути сукня-комбінація в леопардовому принті, але додайте об'ємний светр оверсайз або жакет прямого крою, або кардиган. Вибирайте для фону не жіночну, а грубу річ.
  • Якщо поєднувати інші анімалістичні принти, такі, як зебра, вони складніше працюють, але можна експериментувати на контрасті з чимось яскравим, наприклад, синім кольором електрик або фуксія. Або обирайте в аксесуарах.

Леопард і зебра: стиліст розповіла, з чим краще поєднувати анімалістичний принтЛеопард і зебра: стиліст розповіла, з чим краще поєднувати анімалістичний принтЛеопард і зебра: стиліст розповіла, з чим краще поєднувати анімалістичний принт
Зебра - особливий випадок (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Нагадаємо, раніше Ксенія розповіла, які сумки варто вибирати в 2021 році.

Читайте також рекомендації від Андре Тана, як завжди виглядати стильно - всього п'ять простих порад.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Краса стиль мода тренд
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Карантин хочуть посилити ще більше: голова Київської ОДА зробив заяву
Карантин хочуть посилити ще більше: голова Київської ОДА зробив заяву