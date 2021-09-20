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Зайві витрати: косметолог пояснила, чому варто відмовитися від нічного крему і чим його замінити

Автор: Ольвія Агаркова

Одна з причин висипань, жирного блиску, зневоднення, набряклості обличчя - це використання нічного крему.

Косметолог Ольга Петруніна розповіла в Instagram, чому.

Навіщо ми наносимо нічний крем? Як правило, тому що відчуваємо дискомфорт після вмивання. Шкіра "просить" зволоження - і ми їй даємо його у вигляді крему. Так думає більшість. Але такий підхід невірний.

Одна з причин збезводненої шкіри - неправильно підібрана пара "умивалка+тонік". Або взагалі відсутність тоніка в догляді. Варто налагодити цей пункт, як проблема зневоднення вирішиться. І тоді добре зволожена шкіра починає відчувати комфорт і вже нічого "не просить". І нічний крем їй теж не потрібен.

Чому косметолог не радить використовувати нічний крем?

По-перше, наносити його необхідно за 1,5-2 години до сну, інакше можемо спровокувати набряки до ранку! Не у всіх є така можливість. Тому краще не наносити крем взагалі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

По-друге, щоб крем вночі спрацював на 100%, необхідно враховувати вологість і температуру, в кімнаті повинно бути волого і прохолодно! Якщо ви нанесете крем і ляжете спати в сухому і теплому приміщенні, ваша шкіра незабаром прийде до зневоднення. Звичайно, після одного разу цього не трапиться, але накопичувальний ефект забезпечений.

Денний крем при цьому залишається обов'язковим. Використовуємо його щодня з ранку. Головне завдання денного крему -захистити шкіру від впливу навколишнього середовища, від морозів, від УФ-випромінювання і тд.

Перед сном досить умивалки і тоніка, шкірі теж потрібно дати можливість відпочити.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кому ж потрібен нічний крем?

  • шкірі 45 + (крім жирної)
  • зневодненої атонічної шкірі, дуже сухій шкірі
  • гіперчутливій тонкій шкірі (не завжди)

До 45 років, особливо власницям жирної, комбінованої і збезводненої шкіри нічний крем не потрібен. Уявіть, яка це економія на догляді, враховуючи користь: нічний крем частіше дорожче денного.

Косметолог також нагадала схему догляду за шкірою перед сном.

Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ольга Усенко назвала топ-13 продуктів для красивого і здорового волосся.

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