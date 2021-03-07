Модель розповіла українкам, як відмовитися від солодкого: це наш настрій

Якщо ви не можете прожити і дня без шоколадки або хоча б маленької цукерки, варто замислитися, чи не шкодить вам ця залежність. Як не крути, а надлишок солодкого шкодить організму, а також позначається на шкірі та фігурі.

"Солодкого вам хочеться через брак серотоніну. Серотонін – це наша енергія, наш настрій. Отже, ви з’їдаєте смаколик, і настрій поліпшується. В організмі виділяється багато інсуліну, через нього цукор починає перероблятися, його кількість у крові падає разом з інсуліном, і організм знову починає вимагати солодкого. Якщо серотоніну мало, то потрібно більше солодкого, а що більше солодкого, то сильніший викид серотоніну. Виходить замкнуте коло", - пояснила Брик.



Щоб почуватися добре й без солодощів, Таня пропонує додати складні вуглеводи на сніданок та обід. Це коренеплоди (редька, морква), бобові (сочевиця, квасоля, боби, нут), крупи (рис, гречка, пшоняна, пшенична, ячна, кукурудзяна, толокно), овочі, особливо зелені та листові (шпинат, салати, капуста, петрушка, кріп), цільнозерновий хліб, горіхи та сухофрукти.

Складні вуглеводи допоможуть організму боротися з нестачею серотоніну.

"Не треба відразу прибирати все солодке з раціону, адже за цими діями підуть зриви. Прибирайте ласощі потроху і при цьому контролюйте споживання складних вуглеводів. Щойно ви зміните своє харчування, побачите перші результати. Солодке - це справа звички, а звички змінюються поступово..." - додала модель.

Таня Брик (фото: instagram.com/tatyana_bryk)