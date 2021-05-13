Від зморшок - соя, від акне - риба і горіхи: харчування за типами шкіри допоможе вирішити проблеми з обличчям

Правила харчування за типами шкіри актуальні як ніколи. Це легкий і доступний кожному метод лікування.

Дерматолог і нутриціолог Анна Соболєва розповіла в Instagram , як за допомогою грамотно складеного раціону усунути проблеми зі шкірою.

У 2005 році американські дерматологи з'ясували, що від зморшок, акне, гіперпігментації і навіть сухості шкіри можна позбутися дешево і смачно. Найголовніші правила для будь-якого типу шкіри це:

виключення цукру, молока, швидких вуглеводів;

мінімум 2 літри чистої води в день

сон з 23.00

спорт

1.Жирна шкіра

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Доведено, що продукти з високим глікемічним індексом підвищують секрецію сальних залоз. В результаті залози виділяють більше шкірного сала, ніж необхідно для зволоження, і це стає причиною жирного блиску.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієта з великим вмістом вітаміну A допоможе значно зменшити виділення шкірного сала. До того ж вона банально смачна і нескладна — просто додайте в раціон сушені абрикоси, манго, моркву, яєчний жовток, шпинат і батат.

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2.Акне

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Знову винні продукти з високим глікемічним індексом — не дарма проблеми з прищами найчастіше виникають у власників жирної шкіри. Через надмірну активність сальних залоз закупорюються, в них починають розмножуватися бактерії і розвиватися запальний процес.

Головне, щоб раціон включав якомога більше продуктів, багатих поліненасиченими жирними кислотами, які знімають запалення. Якщо говорити простіше, то потрібно якомога частіше їсти овочі, волоські горіхи, насіння льону і лляне масло, морські водорості, морепродукти і рибу.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3.Суха шкіра

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Надмірна сухість шкіри свідчить про нестачу холестерину. Ця причина характерна для вегетаріанців, так як найбільшу частку холестерину ми отримуємо якраз з м'яса і риби.

Необхідно збільшити в раціоні концентрацію мононенасичених жирних кислот. Найкраще вони засвоюються при вживанні не масел і харчових добавок, а цілісних продуктів: бобів, морських водоростей, яєць, сої, авокадо, горіхів.

Якщо ви не входите в число вегетаріанців, то намагайтеся регулярно їсти м'ясо індички, кролика і рибу. Особливо корисні будуть довгоперий тунець, озерна форель, скумбрія і лосось.

4.Зморшка

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На вираженість зморшок сильно впливає наявність в раціоні алкоголю, так як він викликає зневоднення. Також причиною передчасного старіння шкіри може бути цукор, адже глюкоза, що міститься в ньому, робить шкіру менш еластичною.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Більше 10 років тому американські дослідники виявили, що антиоксиданти сприяють ще й омолодженню. Наприклад, якщо кожен день їсти продукти, що містять сою, то ознаки старіння шкіри стануть майже непомітними, а від зморшок в куточках очей ви і зовсім позбудетеся.

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Також дослідження показали, що найменше зморшки помітні у дорослих жителів Швеції, і це теж наслідок правильної дієти. Раціон цих людей багатий зеленими листовими овочами, шпинатом, спаржею, селерою, баклажанами, часником і цибулею. А ось червоного м'яса, цукру, вершкового масла, маргарину, молока і молочних продуктів в ньому майже немає!

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5.Темні кола під очима

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Помилково вважати, що темні кола під очима свідчать лише про недосип або проблеми з нирками.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вони можуть бути симптомом алергії або непереносимості продуктів, які призводять до запалення і потемніння області навколо очей.

Перевіртеся на харчову непереносимість, а в очікуванні аналізів приберіть з раціону потенційно небезпечні продукти — молочні продукти, хліб, чіпси, розчинну каву, супи швидкого приготування і штучні підсолоджувачі.

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Якщо причина не в алергії, то темні кола можуть попереджати вас про зневоднення. Так що пийте вдосталь води і не зловживайте кавою.

Також варто додати в раціон продукти, що містять гемове залізо і підвищують гемоглобін — його недолік теж може позначатися на появі кіл під очима. Тому намагайтеся їсти більше червоного м'яса, тунця, яєчних жовтків і гречаної каші.

Ілюстративне фото (instagram.com/dr.anna_soboleva)