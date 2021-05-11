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Сонцезахисний крем для гарної засмаги: косметолог поділився перевіреною шпаргалкою

Новость на русском → Вівторок 11 травня 2021 17:08
Сонцезахисний крем для гарної засмаги: косметолог поділився перевіреною шпаргалкою Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Настає час пляжного відпочинку, а сонячні теплі дні ваблять максимально оголюватися і ловити сонячні промені. Але не варто нехтувати правилами здорової засмаги, адже їм легко слідувати, а шкіра скаже потім величезне спасибі за таку важливу турботу про її здоров'я.

Косметолог Станіслав Акранніков розповів в Instagram, як правильно засмагати і вибрати солнезащитное засіб.

Твою шкіру сонце може знищити! Воно дарує тобі здоров'я, але може і сильно нашкодити. Одним з найсильніших факторів, що викликають передчасне старіння є якраз зайва сонячна активність. ⠀

Щоб отримати рівну красиву засмагу і не нашкодити собі, засмагай на пляжі строго у відведені години. Це золоте правило здорової шоколадної засмаги. ⠀

Вранці загоряємо до 11:00, потім рятуємося від сонця в тіні, і після 17:00 знову отримуємо корисні промені. ⠀

Сонцезахисний крем для гарної засмаги: косметолог поділився перевіреною шпаргалкою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Бути на сонці в купальнику і без сонцезахисних засобів в інші години дуже небезпечно!⠀

Загоряючи на сонці, завжди нанось на обличчя сонцезахисний крем SPF 30. Він повинен містити тільки фізичні фактори захисту (тобто ніяких плюсів на коробці).⠀

Коли ти знаходишся під відкритим сонцем не на пляжі, а в звичайних життєвих умовах, ходиш по вулиці, бігаєш завжди нанось на обличчя сонцезахисний крем з хімічними факторами захисту в тому числі, це SPF 50+ (тут плюс на коробці необхідний).⠀

Сонцезахисний крем для гарної засмаги: косметолог поділився перевіреною шпаргалкою
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дуже важливо, щоб на всіх сонцезахисних кремах був присутній додатково індекс "РА+++". Це як раз повний захист від променів, що викликають ризик онкології.⠀

Бажано, щоб сонцезахисний крем був професійним. Так, він коштує дорого, але це гарантія, що він врятує тебе від поганого сонця, на відміну від дешевих кремів, що подаються в супермаркетах. ⠀

Сучасні професійні сонцезахисні креми вирішують дуже велику кількість проблем, а саме:⠀

  • фотостаріння⠀
  • передчасні зморшки⠀
  • зневоднення і лущення⠀
  • втрата пружності⠀
  • сонячні опіки⠀
  • пігментні плями⠀
  • загострення акне⠀
  • фотодерматит ⠀
  • меланома.⠀

Найкраще працюють саме креми, а не масла, лосьйони гелі, спреї і молочко.⠀

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна розповіла про спирти у косметичних засобах і пояснила, які з них шкідливі, а які- ні.

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