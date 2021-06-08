Чи можна мити голову щодня: трихолог дала вичерпну відповідь і запропонувала лайфхак

Мити голову кожен день. Це нормально? Ні, не нормально - переконана трихолог Лариса Пономаренко.

Аргументи на користь своєї відповіді вона навела в Instagram .

На шкірі голови існує свій, особливий, мікроклімат - з оптимальною температурою, гідро-ліпідним балансом і рН. Зміна цих норм призводить до різноманітних небажаних симптомів: лущення, лупа, свербіж, подразнений стан шкіри голови, зайва жирність.

При щоденному митті порушується гідро-ліпідний баланс шкіри голови. Шкіра втрачає вологу, а натомість – сальні залози починають виробляти більшу кількість секрету. Як результат – помивши вранці голову, ввечері вже жирне коріння і повна відсутність об'єму.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Погіршують стан використання безсульфатних шампунів, масел, стайлінгів, піни і лаків для волосся.

Чим допомогти цьому стану?

Для початку очистити шкіру голови від накопичився на ній шкірного жиру і залишків уходових і укладальних засобів. Для цього ідеально підходить пілінг для шкіри голови. Регулярне використання пілінгу для шкіри голови позбавляє від необхідності щоденного миття.

Дотримання питного режиму - це важливо. Зволоження шкіри голови має бути не тільки зовні, але і зсередини.

Консультація трихолога. Все таки Гугл не найкращий помічник і радник. Якщо ви миєте голову щодня, краще звернутися відразу за професійною допомогою, що б не ускладнити і так неприємну ситуацію.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Жирне волосся і немає можливості помити? Через годину побачення, а немає навіть сухого шампуню? Вихід є! І він до неподобства простий.

Нам потрібно просто прибрати зайвий жир з шкіри голови і прикореневої зони волосся. З цим прекрасно впорається дитяча присипка! Просто припудрити нею шкіру голови. Присипка абсорбує шкірний жир, внаслідок чого волосся стане чистіше і об'ємніше біля кореня. Ефект протримається кілька годин, після чого просто вимий волосся шампунем.

Звичайно, є варіант використання сухого шампуню. Але сухий шампунь сильно сушить волосся і пошкоджує їх структуру!