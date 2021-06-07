Навіщо наносити стільки хімії? Косметолог пояснила, як працює косметика і чого варто побоюватися

"Навіщо наносити стільки хімії на обличчя? Це ж все вбирається в організм?" Це помилкові судження. Ні у виробників косметики, за плечима яких багато десятиліть прекрасної репутації, ні у хіміків-технологів немає завдання нас труїти і вбивати. У цьому запевняє косметолог Ольга Петруніна.

Між тим, поки одні бояться "хімії", інші переживають про те, що крем "лежить тільки на поверхні шкіри" і не працює глибше. Так чи варто використовувати креми та інші засоби для зовнішнього застосування? Звичайно!



1.Зовнішній вигляд нашої шкіри - верхній шар. Саме на нього ми і дивимося. Саме його необхідно очищати, відлущувати, зволожувати, захищати. Більшість компонентів і створено саме для роботи на поверхні шкіри. Не всі компоненти повинні проникати глибоко. Завдання догляду - зробити красивою шкіру зовні. В цьому і сенс.



2.Є такі активні компоненти, які здатні самостійно добиратися до глибоких шарів шкіри. Наприклад, кислоти, вітамін С, ретинол, пептиди, фільтри. А є такі, молекула яких не здатна проникнути глибше епідермісу через свій великий розмір.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо розмір молекули великий, але компоненту потрібно проникнути глибоко, на допомогу приходять транспортні агенти, які виконують роль "кур'єра" і допомагають доставити компонент в потрібний шар шкіри. Способи роботи цих "кур'єрів" різні:

одні "хапають" активний компонент "за руку", протягуючи глибше

деякі згортаються в сфери і захоплюють з собою потрібні частинки

якісь допомагають розпадатися великій молекулі на маленькі

а є й такі, які, потрапляючи на шкіру, починають руйнуватися, звільняючи активні речовини. Ці, до речі, крім доставки дозволяють ще й продовжити дію активних компонентів до декількох днів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Будь-який догляд, який ми наносимо на шкіру, має певні завдання і працює в комплексі. У кожного компонента свої завдання.



Отже: є компоненти, яким потрібно працювати на поверхні. Вони там і працюють. А є ті, яким потрібно проникати. Вони і проникають, але не накопичуються, а виводяться організмом.



Професійна косметика відрізняється саме тим, що охоплює різні завдання, і, найчастіше, є гідною альтернативою ін'єкціям.