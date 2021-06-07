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Навіщо наносити стільки хімії? Косметолог пояснила, як працює косметика і чого варто побоюватися

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Понеділок 07 червня 2021 08:38
Навіщо наносити стільки хімії? Косметолог пояснила, як працює косметика і чого варто побоюватися Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

"Навіщо наносити стільки хімії на обличчя? Це ж все вбирається в організм?" Це помилкові судження. Ні у виробників косметики, за плечима яких багато десятиліть прекрасної репутації, ні у хіміків-технологів немає завдання нас труїти і вбивати. У цьому запевняє косметолог Ольга Петруніна.

На сторінці в Instagram вона детально пояснила принципи роботи косметичних засобів.

Між тим, поки одні бояться "хімії", інші переживають про те, що крем "лежить тільки на поверхні шкіри" і не працює глибше. Так чи варто використовувати креми та інші засоби для зовнішнього застосування? Звичайно!

1.Зовнішній вигляд нашої шкіри - верхній шар. Саме на нього ми і дивимося. Саме його необхідно очищати, відлущувати, зволожувати, захищати. Більшість компонентів і створено саме для роботи на поверхні шкіри. Не всі компоненти повинні проникати глибоко. Завдання догляду - зробити красивою шкіру зовні. В цьому і сенс.

2.Є такі активні компоненти, які здатні самостійно добиратися до глибоких шарів шкіри. Наприклад, кислоти, вітамін С, ретинол, пептиди, фільтри. А є такі, молекула яких не здатна проникнути глибше епідермісу через свій великий розмір.

Навіщо наносити стільки хімії? Косметолог пояснила, як працює косметика і чого варто побоюватися
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо розмір молекули великий, але компоненту потрібно проникнути глибоко, на допомогу приходять транспортні агенти, які виконують роль "кур'єра" і допомагають доставити компонент в потрібний шар шкіри. Способи роботи цих "кур'єрів" різні:

  • одні "хапають" активний компонент "за руку", протягуючи глибше
  • деякі згортаються в сфери і захоплюють з собою потрібні частинки
  • якісь допомагають розпадатися великій молекулі на маленькі
  • а є й такі, які, потрапляючи на шкіру, починають руйнуватися, звільняючи активні речовини. Ці, до речі, крім доставки дозволяють ще й продовжити дію активних компонентів до декількох днів.

Навіщо наносити стільки хімії? Косметолог пояснила, як працює косметика і чого варто побоюватися

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Будь-який догляд, який ми наносимо на шкіру, має певні завдання і працює в комплексі. У кожного компонента свої завдання.

Отже: є компоненти, яким потрібно працювати на поверхні. Вони там і працюють. А є ті, яким потрібно проникати. Вони і проникають, але не накопичуються, а виводяться організмом.

Професійна косметика відрізняється саме тим, що охоплює різні завдання, і, найчастіше, є гідною альтернативою ін'єкціям.

Нагадаємо, що раніше трихолог Лариса Пономаренко розповіла про причини ранньої сивини і способи її усунення.

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