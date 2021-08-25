Почни вже сьогодні: топ-5 звичок струнких людей

Стрункі люди:

П'ЮТЬ РЕГУЛЯРНО ВОДУ

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Часто люди з надмірною вагою плутають голод зі спрагою. Центр насичення знаходиться в головному мозку прямо навпроти центру спраги. Ще один аргумент на користь води – наповнений водою шлунок посилає імпульси в центр насичення в головному мозку і їсти хочеться менше.

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ЇДЯТЬ ПО ГОЛОДУ

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Якщо накрило бажання з'їсти пончик або чіпси, струнка людина спочатку подумає, як давно і що вона їла. Якщо прийом їжі був більше 4-5 годин тому, то це справжній голод. Він, на відміну від апетиту, не є розбірливим.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

АКТИВНІ В ПОБУТІ

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Багато хто помилково вважає, що худі мають особливий обмін речовин. Але уважне спостереження за такими людьми дозволяє помітити, що їм властива єгозливість. Як у Тургенєва в "Часах": "...була дуже моторна і єгозлива, говорила пискливим голоском і все розмахувала руками". Така єгоза може і в зал не ходити - їй без того на місці не сидиться.

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МАЮТЬ ЗАХОПЛЕННЯ

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Не секрет, що їжа для багатьох людей – один з небагатьох доступних джерел задоволення. Але часто, коли життя кипить або з'являється хтось або щось, що емоційно залучає, стає не до їжі. Тому так важливо знайти цікаве хобі або нових друзів. Головне - щоб вас об'єднувала не їжа.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

НЕ СИДЯТЬ НА ДІЄТАХ

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Переїдання - наслідок недоїдання. Мої клієнти часто лякаються тієї кількості їжі, яку я рекомендую. Але я тільки задаю питання: "Згадайте, чим закінчилася остання дієта?" За голодом завжди слід зрив. Не треба сподіватися, що ви переможете біологію.