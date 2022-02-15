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Зірки вибирають нектарний блонд: як виглядає найтрендовіше фарбування весни

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Вівторок 15 лютого 2022 16:43
Зірки вибирають нектарний блонд: як виглядає найтрендовіше фарбування весни Багато хто зірок вже пройшов етап медового блонду (фото: instagram.com/jennaperryhair)
Автор: Тетяна Турчанікова

Цієї зими, безсумнівно, балом правили брюнетки. Але чим частіше сонце з'являється на небі і чим ближче до весни, тим більше "світлих голів" з'являється на вулицях.

І це не дивно: стилісти в один голос називають найтрендовішим відтінком нектарний блонд.

Що таке нектарний блонд? Це блонд з кремовим відтінком, в якому є і платина, і м'які теплі тони. Завдяки такому соковитому поєднанню фарбування виглядає природно і його легше підтримувати, ніж ідеально рівний колір.

"Нектарний блонд виглядає розкішно, золотисто і тепло", - сказав Glamour Том Сміт, стиліст і перукар.

Зірки вибирають нектарний блонд: як виглядає найтрендовіше фарбування весни

Як виглядає одне з наймодніших фарбувань весни 2022 (фото: instagram.com/tomsmithhd)

"Ключовим тут є освітлення основного кольору волосся до темно-золотистого блонда, додавання теплих ванільно-кремових відблисків в області обличчя".

Щоб отримати подібний відтінок, Сміт пропонує до бежевій або золотисто-русявої основі додати світлі відблиски.

Зірки вибирають нектарний блонд: як виглядає найтрендовіше фарбування весни

Зірки вибирають нектарний блонд: як виглядає найтрендовіше фарбування весни

Зірки вибирають нектарний блонд: як виглядає найтрендовіше фарбування весни

Темноволосим буде складно підтримувати блонд, може появітсья рудий відтінок (фото: instagram.com/jennaperryhair)

"Цей колір особливо підходить тим, у кого натуральне волосся від середнього до світлого, а ось на дуже темних основах, як правило, може проявитися помаранчевий, з яким доведеться боротися", – говорить він.

Зірки вибирають нектарний блонд: як виглядає найтрендовіше фарбування весни

Відблиски і переливи (фото: instagram.com/jennaperryhair)

Увага: фіолетовий шампунь для "очищення" кольору з цим відтінком блонда краще не використовувати, попередив перукар. Додайте тепла і насиченості, використовуючи продукти з бежевими і золотими тонами.

Знаменитості, які вибирають нектарний блонд

  • Кендіс Свейнпоул

Зірки вибирають нектарний блонд: як виглядає найтрендовіше фарбування весниЗірки вибирають нектарний блонд: як виглядає найтрендовіше фарбування весни

Супермодель любить експериментувати з кольором волосся (фото: instagram.com/tropicofc)

  • Марія Педраза

Зірки вибирають нектарний блонд: як виглядає найтрендовіше фарбування весни

Платина плюс "тепла" основа (фото: instagram.com/mariapedraza)

  • Сідні Свіні

Зірки вибирають нектарний блонд: як виглядає найтрендовіше фарбування весни

Зірки вибирають нектарний блонд: як виглядає найтрендовіше фарбування весни

Такий колір волосся легко підтримувати, він не вимагає ідеальної "чистоти" (фото: instagram.com/sydney_sweeney)

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