Ожиріння - не ок: Аніта Луценко різко висловилася про бодіпозитив

Можливо, бодіпозитив - це не таке вже й нешкідливе явище?

Відома фітнес-тренер Аніта Луценко висловилася про бодіпозитив і своє ставлення до нього. Також експерт розповіла про роль держави в боротьбі із зайвою вагою.

"Вважаю, що держава повинна інформувати про шкоду, про правила здорового харчування, наприклад, в школах, допомагати людям справлятися з гіподинамією і набором ваги на державному рівні. Непомітно і з дитинства", - каже Аніта.

А ось і самі 10 "бодіпозитивних" пунктів від Луценко, опублікованих у її Instagram.

Тіло і життя кожного - це його особиста справа, поки це не заподіює неприємностей іншим.

Чоловік 200 кг у літаку на сусідньому сидінні - це дискомфорт з ряду причин для сусіда - факт. Це вважаю заходом на територію інших. Але моє злегка не ідеальне тіло - не проблема інших. Тільки моя.

Зайві кг до ожиріння - ну ок, тим більше, якщо комфортно. Трохи целюліту, трохи вушок, трохи на животику - це не проблема, а швидше природність.

Ожиріння - не ок з точки зору здоров'я. Але це справа самої людини. Її активності, витрат грошей на аптеки, передчасна смерть.

Інша справа, що це звички в їжі, що переносяться на дітей наприклад. Але це теж справа сім'ї.

"Я з явним ожирінням і мені ок з цим" - для мене звучить трохи як захист, напевно.

Я не вважаю, що людину можна змотивувати змінити спосіб життя, поки вона сам не захоче. А як захоче - все реально.

Часто зайва вага - це нормальна вага за таблицями, а люди звикли сприймати нормою недолік ваги.

Я думаю, що у людини з ожирінням є передумови до варикозу, діабету, хвороби серця, опорно-рухового апарату і всього іншого. Але це її особиста справа. Захоче змін - зможе змінитися.

Любити своє тіло - це круто і не багатьом дано в сучасному світі. І чи ти любиш своє тіло, відповісти можна тільки самому собі: хоч з ожирінням, хоч з недоліком ваги. Всім не треба відповідати - відповідь собі, сама чесна і найважливіша, і з неї і випливають всі подальші дії і реакції.

До речі, раніше Маша Єфросиніна різко висловилася про бодіпозитив, назвавши його пропагандою ліні і хвороб.