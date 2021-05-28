ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Перестаньте це робити негайно: звички, які шкодять нашому волоссю

Новость на русском →
П'ятниця 28 травня 2021 08:38
Перестаньте це робити негайно: звички, які шкодять нашому волоссю Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Можливо, ви навіть не здогадуєтеся, що проблеми з волоссям криються в здавалося б в звичайних і нешкідливих звичках. Від яких з них варто відмовитися, розповіла трихолог Лариса Пономаренко.

На сторінці в Instagram експерт перерахував топ-6 звичок, які псують волосся.

Куріння

Не плутайте нікотин з сигарет і нікотин з аптеки. Куріння негативно впливає на організм в цілому, колір обличчя і стан волосся. Куріння сприяє окислювальним процесам в організмі, негативно впливає на органи дихання, шлунково-кишкового тракту.

Довго не мити волосся

Існує теорія, що якщо миєш голову щодня, то для того, що ти вийти з цього циклу - потрібно не мити волосся тиждень, а краще два. Волосся "звикне" і не буде жирніти так швидко.

Розчарую - теорія не стане аксіомою! Більш того, на жирній довго не митій шкірі голови може розвинутися грибок.

Перестаньте це робити негайно: звички, які шкодять нашому волоссю

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Часте використання сухого шампуню

Сухий шампунь це "швидка допомога", коли дізналися про побачення за годину, а голова не мита. Або бойфренд вже дзвонить у двері, а ви проспали. Абсорбуючі частинки сухого шампуню чіпко приклеюються до волосся і потім зриваються при розчісуванні, розсочуючи локони.

Спати на наволочці з нитки грубої скрутки

Вибирайте постільну білизну з сатину або шовку. Вона має м'яку, але дуже гладку структуру. Груба скрутка нитки сприяє сухості і сплутування волосся.

Перестаньте це робити негайно: звички, які шкодять нашому волоссю

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Питний режим

Факт залишається незаперечним - волоссю потрібна вода, як і кожній клітині нашого організму. Вчимося пити воду! Важлива вода в чистому вигляді. Сік, чай, кава, супи - це їжа.

Харчування

Волосся люблять добре поїсти. Це означає, що воно не люблять всілякі дієти! Особливо обмеження. М'ясо, риба, рослинні масла, зелень, овочі та фрукти, цільні крупи і сухофрукти з горіхами - все це максимально корисно для нашого волосся!

А ось фаст-фуд і харчування на ходу - це шкідлива звичка. Так само, як і різке схуднення або набір ваги. Переїдання або зловживання солодким може викликати інсулінорезистентність, діабет, ожиріння і випадіння волосся.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петрунина навчила боротися з пігментацією і веснянками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Краса красота волосы уход
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Випускні в Україні в 2021 році: коли проводити і які є заборони
Випускні в Україні в 2021 році: коли проводити і які є заборони