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Вирівняти колір і освіжити тон: косметолог навчила боротися з веснянками і пігментацією

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П'ятниця 21 травня 2021 12:38
Вирівняти колір і освіжити тон: косметолог навчила боротися з веснянками і пігментацією Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

З настанням того чи іншого сезону, деякі проблеми зі шкірою стають більш явними і особливо актуальними. Наприклад, з появою весняного сонечка у багатьох починає проявлятися пігментація.

Як з цим боротися, розповіла в Instagram косметолог Ольга Петруніна.

Проявами на шкірі можуть бути як веснянки, так і великі пігментні плями.

У кого вони з'являються?

  • У людей, схильних до негативного впливу УФ променів.
  • У людей, які отримали в тій чи іншій мірі опік шкіри (наприклад, сильно згоріли на пляжі або неправильно використовували кислотну косметику влітку, перестаралися в солярії).

Чи можна від них позбутися?

За допомогою догляду, спрямованого на роботу з пігментацією, можна освітлити її, вирівняти колір обличчя, освіжити тон шкіри. Косметика в цьому випадку дуже допомагає відновити здоровий, рівний, свіжий колір обличчя, працюючи також з пігментацією постакне.

Вирівняти колір і освіжити тон: косметолог навчила боротися з веснянками і пігментацією

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що робити, щоб попередити появу пігментації?

1.Вдумливе використання кислот

У період активного сонця не використовувати косметику з кислотами.

Хімічні пілінги, навіть дуже делікатні, краще відкласти на період неактивного сонця.

Кислота - це опік шкіри. Навіть мінімальна її кількість здатна спровокувати пігментацію. Є не травмуючі кислоти, наприклад, мигдальна. Її допустимо використовувати влітку, проте, робити це потрібно з обережністю.

Вирівняти колір і освіжити тон: косметолог навчила боротися з веснянками і пігментацією

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Захист від сонця

Сонцезахисний крем - ваш найкращий друг навесні та влітку. Обов'язково використовуємо його, якщо індекс УФ вище 2-х і оновлюємо в залежності від часу перебування під сонцем.

Для міського, офісно-домашнього способу життя цілком достатньо крему з spf 15,20,30.

Для відпочинку на морі і на сонечку можна використовувати spf50. Не забувайте ховати личко від сонця під головними уборами і в тіні.

За допомогою грамотного комплексного догляду можна освітлити пігментні плями.

Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Моторіна навчила правильно готувати і користуватися косметичним льодом.

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