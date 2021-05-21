Вирівняти колір і освіжити тон: косметолог навчила боротися з веснянками і пігментацією
З настанням того чи іншого сезону, деякі проблеми зі шкірою стають більш явними і особливо актуальними. Наприклад, з появою весняного сонечка у багатьох починає проявлятися пігментація.
Як з цим боротися, розповіла в Instagram косметолог Ольга Петруніна.
Проявами на шкірі можуть бути як веснянки, так і великі пігментні плями.
У кого вони з'являються?
- У людей, схильних до негативного впливу УФ променів.
- У людей, які отримали в тій чи іншій мірі опік шкіри (наприклад, сильно згоріли на пляжі або неправильно використовували кислотну косметику влітку, перестаралися в солярії).
Чи можна від них позбутися?
За допомогою догляду, спрямованого на роботу з пігментацією, можна освітлити її, вирівняти колір обличчя, освіжити тон шкіри. Косметика в цьому випадку дуже допомагає відновити здоровий, рівний, свіжий колір обличчя, працюючи також з пігментацією постакне.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що робити, щоб попередити появу пігментації?
1.Вдумливе використання кислот
У період активного сонця не використовувати косметику з кислотами.
Хімічні пілінги, навіть дуже делікатні, краще відкласти на період неактивного сонця.
Кислота - це опік шкіри. Навіть мінімальна її кількість здатна спровокувати пігментацію. Є не травмуючі кислоти, наприклад, мигдальна. Її допустимо використовувати влітку, проте, робити це потрібно з обережністю.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
2.Захист від сонця
Сонцезахисний крем - ваш найкращий друг навесні та влітку. Обов'язково використовуємо його, якщо індекс УФ вище 2-х і оновлюємо в залежності від часу перебування під сонцем.
Для міського, офісно-домашнього способу життя цілком достатньо крему з spf 15,20,30.
Для відпочинку на морі і на сонечку можна використовувати spf50. Не забувайте ховати личко від сонця під головними уборами і в тіні.
За допомогою грамотного комплексного догляду можна освітлити пігментні плями.
Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Моторіна навчила правильно готувати і користуватися косметичним льодом.