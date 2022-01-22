Перевести стрілки: Дуа Ліпа, Хантер Шефер та інші показали трендовий яскравий макіяж очей 2022

Згідно б'юті-тенденціям 2022 року, саме очі стали полотном для творчості: неонові відтінки тіней, сміливий експериментальний макіяж повік, яскравість і графіка, стрілки всіх форм, довжини і товщини.

Lite на прикладах зірок показав, як виглядає трендовий макіяж очей, зокрема, які стрілки "наводити" в 2022.

Макіяж весна-літо 2022 передбачає різноманітність стрілок – від класичних до подвійних, широких і різнокольорових, а також дуже довгих і мерехтливих. Сплеск кольору і декоративні, навіть футуристичні елементи тільки вітаються.

Якщо ви наведете стрілки в стилі 60-х або схожі на ті, які любила Емі Уайнхаус, то точно не прогадаєте. Зірка серіалу "Наследники", чарівна Дав Камерон демонструє, як це виглядає на практиці.

Металеві блискучі стрілки і макіяж в стилі гламурних домогосподарок з 50-х, як у Еммі Уайнхаус (фото: instagram.com/dovecameron)

Дівчину сміливо можна охрестити "королевою стрілок", а в мережі складно знайти фото, де вона відображена без цього елемента трендового макіяжу очей. Всі модні тенденції макіяжу Дав вже випробувала на собі.

Короткі стрілки і червона помада - трендове поєднання 2022 (фото: instagram.com/dovecameron)

Подвійні акуратні стрілки надали образу Дав ляльковість (фото:instagram.com/dovecameron)

На подвійні стрілки спокусилася і супермодель Алессадра Амбросіо.В її виконанні цей тренд виглядає акуратно і елегантно. Варто взяти на озброєння, якщо ви не дозріли для більш сміливих експериментів.

Алессандра зробила лаконічно подвійні стрілки, надавши очам "котячий" примруг (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

А ось хто відклав чорний лайнер в сторону і випробував на практиці яскраві стрілки, нібито нарочито недбало нанесені на верхню рухому повіку, так це Дуа Ліпа. Співачка сміливо приміряє на себе макіяж в стилі 90-х і не боїться сплеску фарб.

Дуа Липа не боїться блиску, яскравих кольорів і навмисної недбалості (фото:. instagram.com/dualipa)

На показі Versace SS2022 Дуа Ліпа продемонструвала як "носити" неонові стрілки з яскравими тінями (фото:instagram.com/dualipa)

Макяж очей з чорною підводкою і темними тінями в стилі 90-х або рокерський гранж? (фото: instagram.com/dualipa)

Для тих, кому хочеться чогось кративного, підійде макіяж очей зі стразами і перлинами. І якщо викласти ними стрілки на верхній або нижній повіках ви поки не зважилися, придивіться до більш лаконічних варіантів, як, наприклад, у зірки "Рівердейла" Лілі Рейнхарт.

Лілі зважилася на "сльозу" зі страз (фото: instagram.com/lilireinhart)

До слова, графічні стрілки і макіяж в стилі піан-ап як і раніше залишається актуальним.

Лілі демонструє макіяж очей в стилі пін-ап (фото: instagram.com/lilireinhart)

Героїня Хантер Шефер, Джулс, стала справжнім трендсеттером після виходу на екрани "Ейфорії". В рамках кінопроекту, вона сміливо експерементує з образами і вибирає графічну підводку, яскраві неонові тіні і стилізовані стрілки навколо очей з елементами арту. Зендая також поексперементувала з макіяжем очей.

До слова, топові візажисти зазначають, що макіяж 2022 став якоюсь грою - велика кількість незвичайних декоративних елементів, перевідних тату дає поле для нескінченного польоту фантазії.