Чому ростуть родимки? Фахівець дала розгорнуту відповідь і запропонувала рішення

Ростуть ангіоми і родимки? У чому ж може бути причина і що цим робити? Давайте розберемо.
Дієтолог і практикуючий терапевт Тіна Фіалкова на сторінці в Instagram розповіла про механізм утворення родимок на тілі і розповіла, як можна вплинути на цей процес.
Є відомості, що певна кількість родимок, які повинні проявитися протягом життя, запрограмовано генетикою. Але, як і у всіх інших випадках, для прояву генетичної схильності важливу роль відіграють тригерні фактори.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Наш раціон дуже впливає на гормональний фон, в тому числі на рівень інсуліну. А інсулін підвищує білок групи ІФР (інсуліноподібний фактор росту), називається він – соматомедін або ІФР-1.
Чим вище в організмі рівень ІФР-1, тим активніше проявляється нездоровий ріст: родимок, ангіом, кіст, поліпів.
Якщо ваш інсулін в аналізах вище 7 мк Од/мл, то знайте, що соматомедін вже працює над зростанням чогось з перерахованого вище.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Рівень інсуліну регулюємо:
Крім ІФР-1, в зростанні гемангіом/ангіом також відіграє велику роль синдром домінування естрогенів.
Нагадаємо, що раніше нутриціолог Світлана Нікітчук назвала хитрощі, що допомагають прискорити метаболізм.