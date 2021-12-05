Чому ростуть родимки? Фахівець дала розгорнуту відповідь і запропонувала рішення

Є відомості, що певна кількість родимок, які повинні проявитися протягом життя, запрограмовано генетикою. Але, як і у всіх інших випадках, для прояву генетичної схильності важливу роль відіграють тригерні фактори.



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Наш раціон дуже впливає на гормональний фон, в тому числі на рівень інсуліну. А інсулін підвищує білок групи ІФР (інсуліноподібний фактор росту), називається він – соматомедін або ІФР-1.



Чим вище в організмі рівень ІФР-1, тим активніше проявляється нездоровий ріст: родимок, ангіом, кіст, поліпів.



Якщо ваш інсулін в аналізах вище 7 мк Од/мл, то знайте, що соматомедін вже працює над зростанням чогось з перерахованого вище.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Рівень інсуліну регулюємо:

корекцією раціону (прибираючи перекушування і скорочуючись кількість швидких вуглеводів, молочних продуктів).

регулярною фізичною активністю.

повноцінним сном. Під час сну виділяється гормон росту, завдяки якому знижується рівень ІФР-1.

Крім ІФР-1, в зростанні гемангіом/ангіом також відіграє велику роль синдром домінування естрогенів.