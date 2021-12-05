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Чому ростуть родимки? Фахівець дала розгорнуту відповідь і запропонувала рішення

Автор: Ольвія Агаркова

Ростуть ангіоми і родимки? У чому ж може бути причина і що цим робити? Давайте розберемо.

Дієтолог і практикуючий терапевт Тіна Фіалкова на сторінці в Instagram розповіла про механізм утворення родимок на тілі і розповіла, як можна вплинути на цей процес.

Є відомості, що певна кількість родимок, які повинні проявитися протягом життя, запрограмовано генетикою. Але, як і у всіх інших випадках, для прояву генетичної схильності важливу роль відіграють тригерні фактори.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Наш раціон дуже впливає на гормональний фон, в тому числі на рівень інсуліну. А інсулін підвищує білок групи ІФР (інсуліноподібний фактор росту), називається він – соматомедін або ІФР-1.

Чим вище в організмі рівень ІФР-1, тим активніше проявляється нездоровий ріст: родимок, ангіом, кіст, поліпів.

Якщо ваш інсулін в аналізах вище 7 мк Од/мл, то знайте, що соматомедін вже працює над зростанням чогось з перерахованого вище.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Рівень інсуліну регулюємо:

  • корекцією раціону (прибираючи перекушування і скорочуючись кількість швидких вуглеводів, молочних продуктів).
  • регулярною фізичною активністю.
  • повноцінним сном. Під час сну виділяється гормон росту, завдяки якому знижується рівень ІФР-1.

Крім ІФР-1, в зростанні гемангіом/ангіом також відіграє велику роль синдром домінування естрогенів.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Світлана Нікітчук назвала хитрощі, що допомагають прискорити метаболізм.

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