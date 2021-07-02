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Чому так складно схуднути в "проблемних місцях": дієтолог дала докладну відповідь

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П'ятниця 02 липня 2021 13:12
Чому так складно схуднути в "проблемних місцях": дієтолог дала докладну відповідь Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

"Проблемні місця "- одвічний "головний біль" тих, хто худне, адже вони "йдуть" в останню чергу при зниженні ваги і впоратися з ними не так-то просто. У чому ж причина?

На це питання докладно відповіла в Instagram дієтолог Тіана Фіалкова.

Якщо вага в цілому зайва, то працювати завжди потрібно з раціоном харчування і хронічними захворюваннями. Якщо порушений загальний м'язовий тонус, присутня в'ялість тіла, то це можна виправити регулярними тренуваннями і певними процедурами.

Тепер про "проблемні місця". Почнемо з того, що підшкірна жирова клітковина – це добре, корисно і красиво! Це наша краса і привабливість, коли в міру.

За даними дослідників, у жінок, у яких в області стегон занадто мало жиру можуть виникнути серйозні проблеми з метаболізмом. Захоплення модними "сушками" і ліпосакцією завдаює серйозного удару по жіночому здоров'ю.

Чому так складно схуднути в &quot;проблемних місцях&quot;: дієтолог дала докладну відповідь
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Доведено, що жінки з широкими стегнами краще захищені від серцево-судинних захворювань.

Ще один доведений бонус: в міру розвинена підшкірна клітковина захищає нас від вісцерального ожиріння.

Звідки беруться "проблемні місця" у жінок?

Це гормонзалежні ділянки підшкірно-жирової клітковини, звідки жир навіть найстараннішому жироспалюванні повністю не йде.

Можна знизити вагу до стану скелета, але в проблемних місцях все ще буде залишатися жир.

Встановлено, що жирові клітини в цих місцях в 6 разів більше накопичують жир і в 6 разів менше віддають жир при зниженні ваги. В результаті, жир відкладається по тілу нерівномірно.

Чому так складно схуднути в &quot;проблемних місцях&quot;: дієтолог дала докладну відповідь
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А ось наскільки нерівномірно - це вже визначено індивідуальною генетичною/спадковою особливістю!

Тому, для дівчини, яка генетично має фігуру "пісочний годинник" і мріє про фігуру астенічної піджарої дівчинки з фігурою тінейджера, на жаль, звичайна дієта і навантаження в спортзалі не допоможуть з таким запитом. Проблемні місця якщо і підуть, то в найостаннішу чергу, при сильному виснаженні організму.

При цьому, у такої дівчини зменшаться груди, обличчя стане болісно змарнілим і западуть щічки, що додасть віку і створить в цілому вельми нездоровий вигляд.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Лора Філіппова познайомила з anti age-харчуванням.

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