Час назад: дієтолог розкрила меню anti age-харчування для молодості і здоров'я
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що з'їсти, щоб виглядати свіже і відчувати себе білш здоровим, енергійніше і як можна на довше продовжити молодість?
На це питання відповіла дієтолог Лора Філіппова, яка розповіла в Instagram про спеціальне протизапальне anti age-харчування.
Продукти, що підсилюють тканинне запалення:
- будь-які продукти з високим вмістом цукру (торти, морозиво, цукерки, шоколад, печиво, мед, варення, солодкий чай, солодка газована вода...)
- будь-які продукти з високим глікемічним індексом
- алкогольні напої в будь-якій кількості і будь-якої міцності
- продукти, що містять трансжири (маргарин, смажені на рослинній олії продукти)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- деякі рослинні олії (соняшникова, соєва, кукурудзяна) при щоденному їх вживанні
- оброблене м'ясо (смаження, копчення, соління, у вигляді ковбас і т.п.). М'ясо після такої кулінарної обробки містить небезпечні сполуки, які можуть провокувати розвиток серцево-судинних захворювань і раку
- продукти, які містять нітрозаміни: сосиски, варені і копчені ковбаси, шинка, плавлені сирки.
- мариновані і солоні продукти
Завдання побудови anti age харчування - знижувати споживання таких продуктів за рахунок збільшення кількості в раціоні протизапальних продуктів.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Продукти, що знижують тканинне запалення:
- морська риба і морепродукти (завдяки високому вмісту омега 3 ПНЖК)
- морські бурі водорості
- продукти, багаті складними вуглеводами (грубий хліб, цільні каші)
- бобові
- кисломолочні продукти
- деякі рослинні олії (оливкова, лляна), багаті омега 3 і омега 9
- овочі, зелень, ягоди і фрукти з низьким ГІ
- часник, каррі, імбир
Частку цих продуктів варто збільшувати в раціоні, щоб довше залишатися молодими і здоровими.
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