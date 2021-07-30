Чому волосся погано росте: трихолог назвала причини і запропонувала рішення

1.Довжина волосся

Волосся не росте до нескінченності. Воно випадає, коли приходить їх час.І час це запрограмовано генетично. Довше своєї генетичної довжини воно не виросте. Так само з віком ріст волосся сповільнюється. Відростити волосся після 40 років, особливо, якщо ти його фарбуєш, випрямляєш або, навпаки, завиваєш, набагато складніше, ніж в 20. Але якщо вирішила - не відмовляй собі в цьому бажанні.





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2.Росте, але тонке і слабке? Раніше була коса товщиною з руку, а зараз мишачий хвіст?

У цій ситуації без трихолога не розібратися. Погіршення якості волосся можуть викликати дефіцитні стани (вітамінів, мікроелементів), захворювання ШКТ, порушення вуглеводного обміну, стрес, хронічні захворювання, тощо. Для з'ясування обставин необхідна консультація трихолога, а так само лабораторні обстеження . Причиною може бути агресивна форма андрогенетичної алопеції (АГА) – ось її краще не пускати на самоплив, сама не пройде.



3.Коріння відростає, але довжини не додається?

Волосся просто розбивається на кінцях (або не тільки на кінцях). Причиною ламкості може бути невдале фарбування, часте використання гарячих прасок і плойок без необхідного захисту, сухість волосся, а також патологічні стани, викликані, наприклад, грибком.