Повний комплект! Топ-5 найнеобхідніших засобів для волосся від трихолога

Топ-5 продуктів для волосся виглядає так:



1.Шампунь

Засіб для миття шкіри голови і волосся. Шампунь потрібен всім! Навряд чи хтось обійдеться без нього. Підбір шампуню справа тонка і не легка. І часто шампунь не справляється зі своїм завданням. Тоді на допомогу приходить....

2.Пілінг

Саме він виправить те, з чим не впорався шампунь, а саме очищення шкіри голови від накопичився жиру, клітин шкіри, інших забруднень.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3.Маска або бальзам для волосся

Вибір цього засобу залежить від початкового стану волосся - маска для більш пошкодженого волосся, бальзам - для менш.

4. Термозахист

Вважається, що він потрібен тільки перед використанням гарячих щипців або плойок. Насправді її потрібно використовувати постійно, якщо ви сушите волосся гарячим феном, часто перебуваєте на відкритому сонці або сидите під гарячим кондиціонером.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5.Масло для кінчиків

Не обов'язково волосся повинно бути блондованим. Довге не фарбоване волосся теж, найчастіше, має сухі кінці. Що б уберегти його від розсічення і ламкості, використовуйте масло для кінчиків.