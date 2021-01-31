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Користь чи шкода? Косметолог розкрила всю правду про міцеллярну воду

Новость на русском → Неділя 31 січня 2021 12:28
Користь чи шкода? Косметолог розкрила всю правду про міцеллярну воду Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Міцелярна вода – один з найбільш поулярных сучасних засобів для демакіяжу. У мережі знайдеться чимало критики на її адресу і стільки ж захоплених відгуків. Хто цього разу правий? На це питання відповіла косметолог Тетяна Моторіна.

В Instagram експерт розкрила всі карти про мицелрнй воду і детально пояснила, чи варто користуватися нею для демакіяжу.

Міцелярна вода дійсно працює. Це зручнеий у використанні засіб, який можна і потрібно сміливо включати в домашній ритуал догляду за шкірою обличчя. Але важливо пам'ятати, що вона не універсальна, навіть якщо реклама стверджує зворотне.

Користь чи шкода? Косметолог розкрила всю правду про міцеллярну воду
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Засіб має відповідати типу вашої шкіри, і краще всього підбирати його індивідуально.

Міцелярна вода – розчин без кольору і запаху, з молекулами-міцели, які притягують забруднення з поверхні шкіри, не порушуючи гідроліпідний баланс.

Міцелярна вода, насправді, добре видаляє з поверхні шкіри різні забруднення: косметику, водостійкий макіяж, залишки шкірного сала, пилу, і при цьому не викликає подразнення.

Вона ідеально підходить для демакіяжу власницям чутливої і сухої шкіри, а також тим, хто носить контактні лінзи.

Користь чи шкода? Косметолог розкрила всю правду про міцеллярну воду

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Однак міцелярні води різних виробників сильно розрізняються за своїм складом, що впливає на особливості їх застосування.

Якщо вода зроблена на основі лаурил глікозиду, кока глюкозиду іліполоксамерів, їй можна після застосування не змивати водою.

Така міцелярна вода абсолютно безпечна для шкіри будь-якого типу.

Міцелярна вода, у складі якої містяться емульгатори на основі пег (peg), а також ПАВи, також можна застосовувати без побоювання, однак її потрібно обов'язково змивати водою. Інакше вона може викликати сухість шкіри та подразнення.

В залежності від індивідуальних особливостей шкіри після застосування будь-якої мицелярної води може виникати відчуття липкої плівки: це означає, що вам не підійшов її склад і краще спробувати інший засіб марки.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна розсекретила програму-мінімум по догляду за тілом в холодну пору.

До речі, нутриціолог Ганна Нікольська рассказала, як уникнути ранньої сивини.

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