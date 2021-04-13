Попа, як у Кім: стиліст розповіла, як одягатися власницям видатних стегон
Кім Кардашіан зробила велику попу популярною, і навіть культовою, в сучасному світі. До недавніх пір до пластичних хірургів не шикувалися черги на імпланти в сідниці і ніхто не поспішав купувати труси з силіконовим вставками для збільшення обсягу п'ятої точки.
Про це розповіла у своєму Instagram стиліст Анна Пономаренко.
"Мене генетика наділила об'ємної попою з народження. В ті часи в моді була фігура Кейт Мосс, а тому я довгий час вважала нижню частину тіла своїм величезним недоліком і проблемою. Особливо, коли справа доходила до покупки джинсів", - зізналася Анна.
Ганна Пономаренко (instagram.com/annponka_stylist/)
Але, додала Пономаренко, зараз багато чого змінилося.
"У тому числі - на полицях магазинів. А я, освоївши професію стиліста, інакше глянула на свою фігуру і на постаті інших жінок з попами", - розповіла стиліст.
Ганна розповіла, що вона та її клієнтки тепер можуть вибирати і з допомогою одягу:
- зробити акцент на обсязі і округлості попи,
- згладити різницю між талією і стегнами.
Кім зробила видатну попу мегапопулярною (instagram.com/kimkardashian)
"Наявність округлостей більше не вважається недоліком або чимось соромливим, що вимагає приховування", - зазначила Пономаренко.
Як одягатися власницям видатної округлої сідниць і стегон
Головні стилістичні прийоми:
1. Прямі й вільні фасони штанів, джинсів і спідниць, без обтягування, візуально зменшують нижню частину;
2. Об'єм у верхній частині тіла гармонізує фігуру. Наприклад, футболки з підплічниками, об'ємні топи, жакети трохи нижче середини стегна;
3. Акцент на талії робить акцент на об'єм стегон, чим ширше ремінь, тим яскравіше виражений;
4. Тонкі вертикальні лінії, строчки, стрілки і спадаюча тканина візуально витягують ноги і балансують стегна з грудьми;
5. Більш темний колір низу щодо верху також додає стрункість.
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