Попа, як у Кім: стиліст розповіла, як одягатися власницям видатних стегон

Кім Кардашіан зробила велику попу популярною, і навіть культовою, в сучасному світі. До недавніх пір до пластичних хірургів не шикувалися черги на імпланти в сідниці і ніхто не поспішав купувати труси з силіконовим вставками для збільшення обсягу п'ятої точки.

Про це розповіла у своєму Instagram стиліст Анна Пономаренко.

"Мене генетика наділила об'ємної попою з народження. В ті часи в моді була фігура Кейт Мосс, а тому я довгий час вважала нижню частину тіла своїм величезним недоліком і проблемою. Особливо, коли справа доходила до покупки джинсів", - зізналася Анна.

Ганна Пономаренко (instagram.com/annponka_stylist/)

Але, додала Пономаренко, зараз багато чого змінилося.

"У тому числі - на полицях магазинів. А я, освоївши професію стиліста, інакше глянула на свою фігуру і на постаті інших жінок з попами", - розповіла стиліст.

Ганна розповіла, що вона та її клієнтки тепер можуть вибирати і з допомогою одягу:

зробити акцент на обсязі і округлості попи,

згладити різницю між талією і стегнами.

Кім зробила видатну попу мегапопулярною (instagram.com/kimkardashian)

"Наявність округлостей більше не вважається недоліком або чимось соромливим, що вимагає приховування", - зазначила Пономаренко.

Як одягатися власницям видатної округлої сідниць і стегон

Головні стилістичні прийоми:

1. Прямі й вільні фасони штанів, джинсів і спідниць, без обтягування, візуально зменшують нижню частину;

2. Об'єм у верхній частині тіла гармонізує фігуру. Наприклад, футболки з підплічниками, об'ємні топи, жакети трохи нижче середини стегна;

3. Акцент на талії робить акцент на об'єм стегон, чим ширше ремінь, тим яскравіше виражений;

4. Тонкі вертикальні лінії, строчки, стрілки і спадаюча тканина візуально витягують ноги і балансують стегна з грудьми;

5. Більш темний колір низу щодо верху також додає стрункість.