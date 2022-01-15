Все можна виправити: косметолог розповіла, як "приборкати" жирну шкіру і звузити пори

Чи є сенс боротися з жирністю шкіри? Адже, жирна шкіра - це генетично обумовлений стан, яке ми ніяк змінити не можемо.

Чому шкіра стає жирною?

Розширені пори найчастіше є результатом впливу зовнішніх факторів. Причиною стають неправильно підібрана косметика, спадковість, зміни гормонального фону в період статевого дозрівання, вагітності, менопаузи.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Прибрати розширені пори не можливо! Це міф! Але ми можемо їх візуально скоротити і зробити так, щоб зменшилася гіперпродукція сала.

Підсилюють жирність шкіри незбалансоване харчування, багате жирною, маринованою, солоною їжею, зловживання алкоголем, курінням, зловживання солярієм.

Запобігти легше, ніж лікувати:

1. Намагайтеся більше бути на свіжому повітрі, частіше провітрюйте приміщення.

2. Відвідуйте лазню, плавайте в басейні.

3. Відмовтеся від алкоголю, сигарет.

4. Чергуйте холодне і тепле умивання.

5. Ретельно очищайте шкіру, користуйтеся тоніками.

6. Уникайте стресів.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Домашні методи

Домашні процедури екологічні та доступні. Робіть їх регулярно, і стан шкіри помітно покращитися:

1. Протирайте обличчя кубиками льоду з настоїв трав.

2. Користуйтеся природними, м'якими скрабами.

3. Вмивайтеся трав'яними настоями.

4. Робіть маски з доступних засобів. Наприклад, глиняні, апельсинові, вівсяні, з додаванням ефірних масел. Враховуйте свої особливості і можливі алергічні реакції.

5. Звичайно, не нехтуйте готовими якісними продуктами зовнішнього догляду, професійно для Вас підібраними.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Професійна косметологія

Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем-косметологом перед початком процедур, так як усувати, перш за все, потрібно причину. Існує кілька ефективних методик, що зменшують сальність шкіри і звужують пори.