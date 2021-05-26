Популярна ТБ-ведуча розкрила ритуали догляду за рудим волоссям: укладка тримається до п'яти днів

Фото: ведуча Тетяна Гончарова (instagram.com/tetyana_goncharova)

"У мене сонячно-рудий тато. Мій колір - більш мідний. Але іноді стилісти хочуть, щоб я виглядала яскравішою. ​​Доводиться йти їм назустріч. Щодо особливостей рудого волосся... Я ж ніколи не була блондинкою або брюнеткою, тому не можу сказати, наскільки серйозні відмінності в догляді за тим же блондом і рудим волоссям. Єдине - знаю, що рудим важко знайти "свого" колориста, якщо вони хочуть "пограти" кольором. Але мені пощастило: мій колорист багато років - прекрасний майстер Катя Бохан", - розповіла нам ведуча.

Що стосується ритуалів догляду за волоссям, телеведуча зазначила, що "маски, бальзами, хороші шампуні - це вже база для кожного з нас".

"А в іншому найкраща порада, яку я можу дати з власного досвіду - менше знущайтеся над волоссям. Складно уявити, що за 22 роки роботи в ефірі, моє волосся не чіпали. У мене не було пауз в роботі: весь час - то вечірні, то ранкові ефіри. Звичайно, укладка. Але вдома - ніяких фенів, плойок, утюжків, гребінців. Хтось скаже: так сплутуються ж? Для цього і існують маски і кондиціонери", - зазначила Тетяна.

Фото: ведуча Тетяна Гончарова (instagram.com/tetyana_goncharova)

Якби ви дозволили своєму волоссю не піддаватися нескінченним укладкам, проблем з ними було б менше, впевнена ведуча.

"І мова вже йде навіть не про якість. Я зараз слухаю людей після COVID, і виявляється, що у багатьох випадає волосся. І це - велика проблема. Сьогодні, напевне, вже не так важливо, як лежить ваше волосся, важливо його просто зберегти. А зберегти ви можете, не чіпаючи. Ви думаєте, що виберете якесь там антитермальне покриття - і все, проблема вирішена? На жаль ні. У моєму випадку саме невтручання працює", - підсумувала Гончарова.

Фото: ведуча Тетяна Гончарова (instagram.com/tetyana_goncharova)

До речі, якщо потрібно накрутитися вдома, телезірка, за маминим прикладом, використовує термобігуді - ця укладка тримається дуже довго, до п'яти днів.

Фото: ведуча Тетяна Гончарова (instagram.com/tetyana_goncharova)