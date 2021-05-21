Придивися до себе: названі 10 звичок, що заважають схуднути

Начебто на місці не сидите, корову не з'їдаєте, майонезом не запиваєте. Може, навіть обмежуєте себе в їжі. Так чому вже треті джинси стають малі? Звичайно, справа буває в гормонах, хворобах і порушеннях. З цим допоможе тільки лікар. Або ж ви робите щось неправильно і самі того не помічаєте.

1. Заїдати емоції. Вкусняшки не вирішать проблем. Або зрозумійте це, або прибирайте все з виду в моменти стресу.

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2. Давитися їжею в гостях, щоб господиня не образилася. Ось нехай вона сама і їсть так багато. Ви наїлися і крапка.

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3. Доїдати "щоб не пропало", в тому числі за дітьми. Ви не вважаєте доїдалки за повноцінний прийом їжі, але це ті ж продукти з тією ж калорійністю.

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4. Постійно перекушувати. Спочатку зрозумійте, чи реальний це голод або просто дурна звичка. Якщо голод - наїдайтеся в повноцінний прийом їжі, якщо звичка ... здогадайтеся самі.

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5. Починати з солодкого. Солодке на порожній шлунок викликає різкий стрибок, а потім падіння цукру в крові. Такий атракціон підсилює відчуття голоду. Не помітите, як слона з'їсте.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Замінювати солодке горіхами і сухофруктами. Це як міняти шило на мило. У 100 г будь-яких горіхів більше 500 ккал, в сухофруктах поменше, але теж пристойно. А відлітають ці маленькі негідники як насіння. Так що питання ще, що буде калорійніше: тірамісу або жменька горіхів.

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7. Відпрацьовувати їжу спортом. У рідкісних випадках можна компенсувати надлишок калорій на біговій доріжці, але робити це звичкою точно не варто. Перетренованість - жахливий стрес для організму.

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8. Влаштовувати розвантажувальні дні. Ну тільки якщо отруїлися і треба почистити шлунково-кишковий тракт. В іншому випадку голодні дні підвищать ризик зірватися в звичайні дні.

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9. Їсти з телефоном в руках або під серіал. Я знаю, що багато хто так робить. Але захоплюючись і відволікаючись, ви не усвідомлюєте, що і скільки з'їдаєте.

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10. Включати алкоголь в повсякденний раціон. Ця звичка шкідлива не тільки для схуднення (алкоголь калорійний), але і для здоров'я в цілому.

Ілюстративне фото (pexels.com)