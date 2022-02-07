Простий спосіб позбутися целюліту: як домогтися гладкої бархатистої шкіри – дерматолог

З кожною вірусною рекламою чергового косметичного засобу, що пропіарили знаменитості з мережі, легко провалитися в кролячу нору споживчої манії. У підсумку: ціла купа грошей йде на продукти з розряду "TikTok змусив мене це купити", які на практиці не дають "неймовірних, миттєвих результатів", а то і зовсім дратують шкіру / волосся або шкодять здоров'ю.

Тож тим, хто вже зараз готується до пляжного сезону, дерматологи дали пораду: замість кремів від целюліту або дорогих процедур використовуйте просто-напросто... суху щітку!

Масаж сухою щіткою покращує кровообіг, що робить шкіру гладкою і бархатистою, дуже скоро коханий засипле вас компліментами, та й ви самі будете в захваті!

Масаж сухою щіткою придумали не сьогодні, це багатовіковий ритуал краси, що походить з Індії, дана практика існує вже більше 5000 років, пише cosmopolitan.com.