RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Розумна економія: які салонні процедури легко замінити домашніми

Автор: Ольвія Агаркова

Жіноча доглянутість - це запорука красивої і чистої шкіри і продовження молодості і квітучого вигляду. Тому походи в салони краси стали б'юті-рутиною, яка увійшла в звичку. Але в переліку послуг профкосметологів є деякі процедури, які ти без шкоди для зовнішнього вигляду можеш повторити удома, заощадивши кругленьку суму.

Косметолог Ольга Петруніна в Instagram які процедури можна зробити самостійно або якими альтернативами замінити.

Чистка обличчя

Почнемо з найпопулярнішої процедури. Механічна чистка протипоказана 90% людей: власницям проблемної, чутливої, тонкої і травмованої шкіри.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чим її замінити? Ензимними і кислотними пілінгами. Це повноцінне глибоке очищення шкіри. Ми можемо їх робити вдома з періодичністю 1 раз в тиждень.

Карбоксітерапія

Це результативна процедура, яка омолоджує, підтягує шкіру, глибоко зволожує, працює з набряками, пігментацією, постакне, надає шкірі здоровий колір. Одна маска - одна процедура. Курс - 6 процедур.

Масаж обличчя

Професійний масаж зробити досить складно, але допомогти обличчю, прибрати набряк, розслабити спазмовані м'язи можна самостійно. Головне - знати як і навчитися це робити правильно.

Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Ануфрієва застерегла від систематичного використання патчів.

Читайте LITE в Google News
косметологіяДогляд за обличчямДогляд за шкірою