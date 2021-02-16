Романтична Валентина Хамайко в ніжному образі знялась для французької фотосесії

"Це ніби кадри із французького кіно, де переплетено абсолютно все: ніжність, тендітність і навіть кохання. Зйомки дійсно нагадували якесь ретро кіно... Трошки незвично, тому що паралельно працювали і відеокамери, і фотоапарати. Нічого подібного в мене до цього не було. І образи були достатньо нетрадиційні як для мене", - прокоментувала Хамайко.

Фотограф в образі Валентини передав образ сучасної жінки-берегині - берегині сім'ї і тепла. Ведуча постала відразу у двох образах. На першому - у вишуканій сукні італійського бренду Emilia Dell’Oro, розшитій бісером, та вечірніх аксесуарах - довгих сережках. На другому - у піджаку шляхетного світлого кольору, що підкреслює тонку талію від українського бренду árutiunova. Неймовірно ніжний образ. Майже без гриму - акцент на очі та загадкову посмішку Валі - лаконічно і дуже жіночно.

Валентина Хамайко знялася у дуже ніжній фотосесії (фото: прес-служба 1+1)

Також українцям показали кадри з бекстейджу зйомок - вражаюча гра тіні і світла, плавні рухи і заворожуючий погляд Валі в об’єктив… Глядачі ніколи раніше не бачили улюблену ведучу в таких "неекранних" образах - розкіш та простота.

Валентина Хамайко знялася у дуже ніжній фотосесії