Цукрове старіння: косметолог зробила попередження ласунам

Цукрове обличчя. Що це? На сьогоднішній день є докази шкоди цукру не тільки на шкіру, але і на організм в цілому, особливо на судини, а це шлях до серцево-судинних захворювань.

На що впливає цукор?

На наш колаген. Ми активно намагаємося відновити або синтезувати колаген, і навіть не замислюємося про те, що достатньо лише не вбивати свій власний. Якщо ви ласун, подивіться в дзеркало.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ознаки цукрового обличчя:

передчасне поява сіточки дрібних зморшок, особливо у верхній частині обличчя

мішки під очима, набряклість

викривлений овал обличчя, пастозність

пігментація

акне. Особливо у віці 30+

Причому тут цукор?

Підвищення рівня цукру в крові призводить до процесів, коли колаген і еластин з красивих сполук перетворюються на «підошву», вони втрачають свою еластичність, стають жорсткими, як би склеєними, отже шкіра втрачає пружність і еластичність.

Такі процеси в будь-якому випадку відбуваються в організмі, але зловживаючи цукром і швидкими вуглеводами в цілому, ми цьому сприяємо.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Багато цукру = атака на колаген і еластин. В результаті порушується їх структурна цілісність, вони втрачають еластичність, результат - в'яла шкіра, зморшки.

Крім цього, цукор впливає на судини, вони стають крихкими, ламкими, і це впливає на колір обличчя.



Акне. Цукор впливає не стільки на самі гормони, скільки на підвищення чутливості рецепторів до чоловічих гормонів. Якщо у вас з'явилися прищі у віці 30+ вперше, якщо це супроводжується появою волосся в невластивих місцях - це однозначно привід задуматися про кількість уживаного цукру.



Пігментація. Поява пігментних плям у людей, що люблять солодке, обумовлено тим, що в результаті впливу цукру на білки, посилюється вироблення пігменту клітинами меланоцитами.