Найжахливіша звичка: Маша Єфросиніна дала поради по догляду за обличчям

У свої 41 рік теледива виглядає просто чудово - в тому числі і без макіяжу. Однак вона намагається особливо не давати порад в цій сфері, адже все дуже індивідуально і можна легко нашкодити.

"Я свідомо запобігаю на своїй сторінці поради по догляду за обличчям, тому що ставлюся до цього невід'ємного фактору жіночого життя, як до теми, в якій будь-який особистий досвід може нашкодити іншим. Кожна з нас настільки індивідуальна, що єдине правило, під яким я можу підписатися, головне знайти професійного фахівця", - зазначила Єфросиніна.



Але кількома порадами вона все ж поділилася.

Як доглядати за шкірою: поради Маші Єфросиніної

1. За розробкою індивідуальної схеми по догляду за Вашою шкірою йдіть до лікаря. Так, ваш косметолог / дерматолог / естетист повинен бути людиною освіченою і кваліфікованою, повинен бути лікарем. А все це типу "Наташа відправила до Валі, яка добре робила масаж, а потім закінчила курси косметологів..." приведе вас згодом не тільки до косметологічних, а й до психологічних проблем.



2. Шкіру потрібно очищати двічі на день. Наївно думати, що, якщо ви не наносили вдень мейк, то не треба ввечері вмиватися. Треба, ще й як.





3. Ще один міф (про нього я дізналася недавно, під час розмови з професоркою-дерматологом): можна щодня використовувати різні доглядові засоби, мазати купу масок і міняти креми частіше свого настрою. Категорично не можна!!! До кожного крему шкіра звикає місяцями, тому, якщо вам ваш лікар-косметолог підібрав крем, користуйтеся ним мінімум півроку.



4. Найжахливіша звичка всіх дівчат-це торкатися обличчя руками: на емоціях, під час розмов, жестикулюючи. Це катастрофа для шкіри. Але тут багато пояснювати не буду: пандемія за цей рік дуже красномовно ввела нас в курс справ щодо лютого бруду на руках.



Маша Єфросиніна розповіла про догляд за обличчям (фото: instagram.com/mashsh.wear)

5. Наостанок, рекомендую переглянути всі ваші щіточки і спонжики для декоративної косметики. Чи регулярно ви їх миєте? Також, власне, перегляньте саму декоративку на предмет терміну придатності. Навіть лопатки для нанесення кремів рекомендують ретельно промивати після кожного використання. Шкіра любить чистоту!