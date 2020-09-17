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"Щастя для волосся": відновлююча маска з миттєвим результатом

Автор: Lite

Роблячи маски з пантенолом для волосся, ефект ви відразу побачите

Напевно ви вже чули про цю речовину в рекламі, що оспівує черговий шампунь. Пантенол (вітамін В5) - це НЕ вигадка рекламників, а дійсно цінний косметичний елемент. Мало хто знає, що це засіб - порятунок для волосся в будь-якому стані!⠀

Ще б: цей вітамінний коктейль глибоко проникає у волосся і допомагає йому не втрачати вологу довгий час, пише б'юті-блогер Марина на своїй сторінці "Домашній косметолог".

Роблячи маски з пантенолом для волосся, ефект ви побачите відразу, ну, а після другого-третього застосування і зовсім настане магічне пожвавлення кожного сантиметра ваших локонів. Крім того, у домашніх масках ця речовина розкривається на 75%, у той час як в покупних засобах - максимум на 5%.


Є безліч засобів для пошкодженого волосся, але цій домашній масці з Пантенолом можна заслужено поставити вищу оцінку!



Ілюстративне фото (pexels.com)

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ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • Реп'яхова олія - 1 ст. л.
  • Рицинова олія - 1 ст. л.
  • Рідкий Д-Пантенол - 1 ст. л.
  • Яєчний жовток - 1 шт.


Всі компоненти з'єднати і перемішати до однорідного стану.

Маску нанести на сухі коріння і волосся по всій довжині, утеплити, витримати 40хв. - 1 годину, після закінчення часу голову помити звичним для вас способом.

Застосування: 2 рази на тиждень. Курс: 10 процедур.


Ілюстративне фото (pexels.com)

Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Зважаючи на олії у складі, на фарбований блонд маска може залишати легкі відтінки. Рідкий Д-Пантенол у вільному доступі продається в інтернет-магазинах.

Нагадаємо, що раніше б'юті-блогер розповіла рецепт маски для підтягнутої і гладкої шкіри з кавуна.

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