"Щастя для волосся": відновлююча маска з миттєвим результатом

Роблячи маски з пантенолом для волосся, ефект ви відразу побачите
Напевно ви вже чули про цю речовину в рекламі, що оспівує черговий шампунь. Пантенол (вітамін В5) - це НЕ вигадка рекламників, а дійсно цінний косметичний елемент. Мало хто знає, що це засіб - порятунок для волосся в будь-якому стані!⠀
Ще б: цей вітамінний коктейль глибоко проникає у волосся і допомагає йому не втрачати вологу довгий час, пише б'юті-блогер Марина на своїй сторінці "Домашній косметолог".
Роблячи маски з пантенолом для волосся, ефект ви побачите відразу, ну, а після другого-третього застосування і зовсім настане магічне пожвавлення кожного сантиметра ваших локонів. Крім того, у домашніх масках ця речовина розкривається на 75%, у той час як в покупних засобах - максимум на 5%.
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Є безліч засобів для пошкодженого волосся, але цій домашній масці з Пантенолом можна заслужено поставити вищу оцінку!
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Ілюстративне фото (pexels.com)
ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:
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Всі компоненти з'єднати і перемішати до однорідного стану.
Маску нанести на сухі коріння і волосся по всій довжині, утеплити, витримати 40хв. - 1 годину, після закінчення часу голову помити звичним для вас способом.
Застосування: 2 рази на тиждень. Курс: 10 процедур.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.
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Зважаючи на олії у складі, на фарбований блонд маска може залишати легкі відтінки. Рідкий Д-Пантенол у вільному доступі продається в інтернет-магазинах.
Нагадаємо, що раніше б'юті-блогер розповіла рецепт маски для підтягнутої і гладкої шкіри з кавуна.