Як зробити шкіру красивою і сяючою: 9 правил від косметолога

Здоровий спосіб життя, збалансоване харчування, спорт, сон, домашній догляд, вітаміни - що ж із цього важливо і потрібно, щоб бути красивою і доглянутою?

Косметолог Ольга Петруніна на своїй сторінці в Instagram опублікувала корисний чек-лист для гарної і сяючої шкіри обличчя.

Щоб її отримати, виконуйте наступні 9 правил.

1. Демакіяж і вечірній догляд

Ніколи не лягайте спати з косметикою і невмитим обличчям. Навіть якщо дуже втомилися і сил зовсім немає. Підготувати обличчя до сну - це 2-3 хв.



2. Ранковий догляд

Не забуваємо вранці очищати обличчя вмивалкою (незважаючи на те, що робили це ввечері). Потім тонік, креми для повік та обличчя - це обов'язкова щоденна ранкова база



3. Щотижневий догляд

Це пілінг (раз у тиждень) і маски (2 рази в тиждень). Маски вибирайте за завданнями: зволоження, очищення, омолодження, ліфтинг, звуження пор, зменшення жирного блиску, пігментації, куперозу і тд.





Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Вода

Не забуваємо щодня випивати мінімум 1,5 літра ЧИСТОЇ води. Вода потрібна нам усім, вона допомагає нам уникати набряклості і прискорює обмінні процеси



5. Вітаміни

Омега - це те, що в першу чергу потрібно вам і вашій шкірі. Вітамін Д також важливий елемент! Здайте аналізи і підберіть свою дозування



6. Захист шкіри від сонця

Не забувайте, що фотостаріння займає лідируючі позиції. Захищайте шкіру від сонця кремом з Spf, капелюхами, сонячними окулярами і намагайтеся перебувати в тіні в періоди найбільшої сонячної активності



7. Харчування

Прибираємо (максимально скорочуємо) вживання цукру, швидких вуглеводів, консервантів продуктів тривалого зберігання. Ковбаса, шоколад, смажене, копчене - це все не саме корисне для організму і нашого зовнішнього вигляду

Не забувайте про адекватність. Думайте про те, що ви їсте, але не варто переходити в стадію параної





Ілюстративне фото (pexels.com)

8. Масаж обличчя і шиї. Робота зі стопою.

Перша причина появи зморшок - спазм м'язів, 90% зморшок - через спазм м'язів шиї. Так от, якщо простими масажними техніками зняти цей спазм, розслабити одні м'язи, а інші привести в тонус, то більша частина зморшок зникне



9. Залишити обличчя в спокої

Це означає, що не треба чіпати його протягом дня брудними руками, експериментувати з сумнівними і небезпечними для обличчя засобами (пілінг з соди, скраби, масла, ягідні маски, умивання милом). Довірте особа професіоналу, який підбере для вас відповідні засоби.

Нагадаємо, що б'юті-блогер Марина розповіла про осінню маску з яскраво вираженим ефектом омолодження і відбілювання.

Раніше учасниця реаліті-шоу "Супермодель по-українськи" Саша Литвин розповіла, як доглядати за проблемною шкірою.