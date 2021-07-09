Сивина - новий тренд: топ-5 зірок, які не поспішають зафарбовувати волосся

Тренд на натуральність перейшов в нові масштаби. На червоній доріжці Каннського кінофестивалю цього року відразу кілька актрис в зрілому віці відмовилися від фарбування волосся. Згадуємо, хто ще зі знаменитостей не соромиться своїх "коренів".

Енді Макдауелл

Одним з найяскравіших образів Каннського кінофестивалю 2021 став лук 63-річної актриси Енді Макдауелл. Але увагу привернув не стільки сяючий наряд від Prada, скільки зачіска. Зірка з'явилася на червоній доріжці з копицею сивого волосся, укладеного в пишну укладку. Натуральні пасма відмінно вписалися в загальну картину образу і гармоніювали з сукнею, а Енді зібрала масу захоплених образів. І ще раз підтвердила, що красивою можна бути в будь-якому віці.

Енді Макдауелл підкорила Канни (фото: Getty Images)

Хелен Міррен

До неї приєдналася і 75-річна Хелен Міррен. В цілому актриса любить експериментувати з яскравими відтінками волосся. Але останні кілька років з'являється на публіці з білосніжною сивиною, якій якнайкраще підходить епітет "благородна". На червоній доріжці в Каннах Хелен виглядала бездоганно: яскраво-жовта сукня Dolce & Gabbana, смарагдове кольє Chopard, яскравий макіяж і "недбалий" пучок на потилиці. Цікаво, що за опитуванням споживачів бренду L'oréal Paris, посланницею краси якого Міррен є вже давно, Хелен "з роками тільки гарнішає".

Хелен Міррен як завжди прекрасна (фото: Getty Images)

Джоді Фостер

І ще одна актриса, яка не стала робити фарбування напередодні вильоту в Канни. 58-річна Джоді Фостер блищала на червоній доріжці у вишуканій білій сукні від Givenchy. Стилісти зробили їй практично непомітний макіяж, а волосся вклали на косий проділ. І зробили це так, щоб сиві прядки обрамляли обличчя, точно як модні сьогодні вибілені "відблиски". До слова, дружина Фостер - Олександра Хедісон - також не стала приховувати сивину.

Джоді Фостер та її дружина не приховують сивину (фото: Getty Images)

Сальма Хайек

54-річна актриса - справжнє уособлення вічної краси і молодості, яка завжди виглядає бездоганно. Але в той же час періодично Сальма робить сміливі публікації, де постає не в найвигідніших ракурсах або з сивим волоссям. За допомогою самоіронії спекотна красуня закликає прихильниць не бути до себе занадто суворими і любити себе такими, якими вони є.

Сальма Хайєк любить бути відвертою з фоловерами (фото: instagram.com/salmahayek)

Сара Джессіка Паркер

Ще одна зірка екранів, яка демонструє тренд на сивину - Сара Джессіка Паркер. Не так давно знаменита блондинка зробила новий пост в блозі Instagram, повідомивши, що вони з колегами приступають до зйомок чергової частини "Секс у Великому Місті". В основному її волосся були пофарбоване в звичний світло-русявий відтінок, але з висвітленими пасмами і сріблястими "нитками". Виглядала Сара при цьому, як завжди - стильно і ефектно.