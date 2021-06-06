Срібло у волоссі: трихолог розкрила правду про ранню сивину і запропонувала рішення

Проблема появи сивини торкнеться кожного - це, на жаль, неминуче, але так не хочеться, щоб це сталося завчасно, та й відстрочити таке явище не завадило б... Але чи можливо це?

Трихолог Лариса Пономаренко розповіла в Instagram про причини появи сивого волосся і підказала, як можна з цим боротися.

Поява сивого волосся - процес дуже індивідуальний. Тут грає роль як спадковий фактор, так і внутрішній стан організму.

Якщо у тебе з'явилися сиве волосся - що робити? В першу чергу не висмикувати його, в надії, що більше сиве не виросте. Виросте, куди ж воно дінеться? Але краще звернутися до спеціаліста, який допоможе зрозуміти причину (якщо сивина рання) і призупинити цей процес.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що може бути причиною ранньої сивини:

Захворювання щитовидної залози

Дефіцитні стани (мідь, сірка, параамінобензойна к-та)

Спадковий фактор

Захворювання шлунково-кишкового тракту

Захворювання ЦНС

Але головне, що є хороші новини - сивину можна:

1. Зафарбувати

2. Призупинити її розвиток за допомогою трихологічних препаратів.

Чого точно не варто робити? Використовувати препарати типу "Антіседін" і його аналоги. Ці препарати в своєму складі можуть містити свинець, який при окисленні і дає рудувато-русявий відтінок волоссю. А ось свинець не найкращий друг для організму людини.