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Срібло у волоссі: трихолог розкрила правду про ранню сивину і запропонувала рішення

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Неділя 06 червня 2021 09:52
Срібло у волоссі: трихолог розкрила правду про ранню сивину і запропонувала рішення Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Проблема появи сивини торкнеться кожного - це, на жаль, неминуче, але так не хочеться, щоб це сталося завчасно, та й відстрочити таке явище не завадило б... Але чи можливо це?

Трихолог Лариса Пономаренко розповіла в Instagram про причини появи сивого волосся і підказала, як можна з цим боротися.

Поява сивого волосся - процес дуже індивідуальний. Тут грає роль як спадковий фактор, так і внутрішній стан організму.

Якщо у тебе з'явилися сиве волосся - що робити? В першу чергу не висмикувати його, в надії, що більше сиве не виросте. Виросте, куди ж воно дінеться? Але краще звернутися до спеціаліста, який допоможе зрозуміти причину (якщо сивина рання) і призупинити цей процес.

Срібло у волоссі: трихолог розкрила правду про ранню сивину і запропонувала рішення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що може бути причиною ранньої сивини:

  • Захворювання щитовидної залози
  • Дефіцитні стани (мідь, сірка, параамінобензойна к-та)
  • Спадковий фактор
  • Захворювання шлунково-кишкового тракту
  • Захворювання ЦНС

Але головне, що є хороші новини - сивину можна:

1. Зафарбувати
2. Призупинити її розвиток за допомогою трихологічних препаратів.

Чого точно не варто робити? Використовувати препарати типу "Антіседін" і його аналоги. Ці препарати в своєму складі можуть містити свинець, який при окисленні і дає рудувато-русявий відтінок волоссю. А ось свинець не найкращий друг для організму людини.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петрунина навчила доглядати за шкірою в літній період.

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