ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сині губи і блискітки на повіках: Кайлі Дженнер підірвала мережу яскравим макіяжем для найсміливіших

Новость на русском → США, Четвер 18 березня 2021 19:18
Сині губи і блискітки на повіках: Кайлі Дженнер підірвала мережу яскравим макіяжем для найсміливіших Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайлі Дженнер давно визнали у мережі б'юті-іконою. Образи, які дівчині створюють для колекцій її косметики, одразу ж розлітаються по світу і активно відтворюються серед її фанатів.

Кілька годин тому Дженнер записала новий ролик, де сама зробила собі сміливий макіяж. Результат, незважаючи на досить неоднозначні рішення, вже підкорив мережу.

Кайлі записала нове відео для свого YouTube-каналу разом зі старшою сестрою, популярною моделлю Кендалл Дженнер. Потрібно відзначити, що мейк-ап дівчата роблять, пригощаючись текілою 818 Tequila, яку почала випускати 25-річна представниця однієї з найвідоміших родин у світі. Відповідно, сестри не стільки думали про те, як зробити видатний макіяж, скільки веселилися.

Сині губи і блискітки на повіках: Кайлі Дженнер підірвала мережу яскравим макіяжем для найсміливішихКендалл і Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Тим не менш, поступово вони нафарбувалися, а пізніше продемонстрували світові результат. Кайлі вибрала для очей бежево-персикові тіні з блискітками, зробила довгі стрілки і додала накладні вії. Також дівчина використовувала рожеві рум'яна. Останні штрихи додала їй Кендалл. Дівчина використовувала сині тіні для губ і золотисто-жовті в якості хайлайтера. Сама вона вибрала мейк-ап в рожевих відтінках. Що ж, непоганий варіант для тих, що обожнює сміливі експерименти! До речі, лук Дженнер оцінили вже більше 5 мільйонів чоловік.

Кайлі показала несподіваний макіяж (відео: YouTube-канал Kylie Jenner)

Раніше Кайлі показала, як носити наймодніший плащ цієї весни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Краса Кайли Дженнер макияж тренд
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Українці будуть здавати на права по-новому: що зміниться для водіїв
Українці будуть здавати на права по-новому: що зміниться для водіїв