Швидка допомога для зони навколо очей: приголомшливий простий засіб

Інгредієнти, що входять до складу домашніх засобів, виключно природного походження, а ефективність при їх застосуванні досить велика і вирішує одночасно цілий комплекс проблем:

⠀

зникають сліди зневоднення;

мішки йдуть, шкіра підтягується;

синці і темні кола під очима "стираються";

мімічні зморшки розгладжуються.

Витративши трохи часу на приготування в домашніх умовах нескладної маски навколо очей, ви отримуєте можливість підтягнути шкіру, позбутися від темних кіл, прибрати складки і уповільнити процес старіння.



Компоненти, що стимулюють мікроциркуляцію, допомагають впоратися з набряком і темними колами під очима.



ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

⠀

1 ст. л. кефіру.

10 крапель касторової олії.

5 крапель масляного вітаміну Е.

⠀

Всі компоненти з'єднати, перемішати до однорідного стану, ватний диск розрізати навпіл, обидві частини змочити в приготованому засобі, в положенні лежачи диски покласти на зону під очима, витримати 15 - 20 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений доглядовий крем.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Склад також можна наносити на зону навколо очей, він приголомшливо бореться зі зморшками і провисанням шкіри.



Застосування: 3 рази на тиждень.

Курс: 1 місяць.

⠀

Результат видно після першого застосування. Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.