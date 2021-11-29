ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Слухай свій організм: нутриціолог назвала топ-9 прихованих сигналів, які ми даремно ігноруємо

Новость на русском →
Понеділок 29 листопада 2021 09:52
Слухай свій організм: нутриціолог назвала топ-9 прихованих сигналів, які ми даремно ігноруємо Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Styler

Правильне розпізнання дзвіночків організму - запорука здоров'я і свідчення дбайливого ставлення до себе і якості життя. Нутриціолог Лачін Джанкулієва розповіла, які приховані сигнали повинні стати приводом звернутися до фахівця.

Вона опублікувала в Instagam топ-9 ознак, які повинні насторожити і підштовхнути впритул зайнятися своїм здоров'ям.

1. Випадання волосся. Причини різні: дефіцит вітаміну Д, білка, анемія, проблеми з жовчним, гіпоацидність, неправильне харчування.

Слухай свій організм: нутриціолог назвала топ-9 прихованих сигналів, які ми даремно ігноруємо

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Сухі п'яти, лікті, шкіра, тріщини на шкірі. Причина зазвичай в жовчному міхурі, дефіциті жиророзчинних вітамінів, в дисфункції шиловидної залози, вживаєте мало води, не засвоюються жири. Мазати кремами - не вихід, працювати потрібно зсередини.

3. Випадання брів, набряклість - гіпотиреоз, дефіцит йоду та інших елементів, необхідних для хорошої роботи щитовидки.

4. Червоні точки на шкірі, папіломи - проблеми з печінкою, інсулінорезистентність, погано працює детоксикаційна система.

Слухай свій організм: нутриціолог назвала топ-9 прихованих сигналів, які ми даремно ігноруємо

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5. Втома, відсутність енергії - причин багато, у кожного своя, починаючи від неправильного харчування, закінчуючи втомою надниркових залоз. Але в будь-якому випадку, це множинні дефіцити.

6. Щільний білий наліт на язиці. Це говорить про дріжджовому/грибковому зростанні, тобто кандидозі.

7. Холодні кінцівки, мерзлявость - анемія, проблеми з щитовидкою.

Слухай свій організм: нутриціолог назвала топ-9 прихованих сигналів, які ми даремно ігноруємо

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

8. Метеоризм, здуття, запори - низька кислотність шлункового соку, застій жовчі, паразитоз, дисбактеріоз, неправильне харчування.

9. Акне, висипання - інсулінорезистентність, непереносимість лактози, застій жовчі, неправильне харчування, дефіцити, анемія, паразитоз.

Якщо щось з цього вас турбує, тоді ви даремно відкладаєте турботу про себе. Це лише зовнішні симптоми, які зазвичай ігноруються, але всередині твориться повний хаос, тому слід здати аналізи і звернутися до фахівця.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Олена Коготкова розвіяла міфи про хліб.

Читайте LITE в Google News
Поради нутриціолога
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Українець шокував повітряною гімнастикою з собаками: такого номера ви ще не бачили!
Українець шокував повітряною гімнастикою з собаками: такого номера ви ще не бачили!