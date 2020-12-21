Сміливо і спокусливо: Ешлі Грем вчить робити чарівний макіяж для свят

Ешлі Грем обожнює вести свій блог. Тут є маса інформації про кар'єру, материнство, заміжжя, позицію зірки з приводу гострих соціальних тем... А ще вона, як і всі дівчата, обіцяє прості жіночі радості. Величезну увагу Ешлі приділяє своєму зовнішньому вигляду, намагаючись продумувати образи до дрібниць. З тих пір, як вона стала обличчям косметичної марки, макіяж став її головним хобі. Для своїх послідовувачів Грем записала вже не одне відео по створенню мейк-апу. Новий ролик на сторінці красуні з'явився відносно недавно. Присвячений він майбутнім новорічним святам.

Ешлі Грем показала бездоганний макіяж для свят (відео: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі показала свій улюблений вечірній макіяж, головним акцентом в якому стали чуттєві "сміливі" губи. Модель підібрала собі спокусливий відтінок "гарячий шоколад" і матову текстуру. Перед нанесенням помади в два шари вона порадила добре проскрабувати губи, а також ретельно зволожити їх. Тоді колір ляже рівно і гладко. Особливу увагу Ешлі приділила тону, адже при таких яскравих губах навіть незначний недолік на шкірі буде особливо виділятися.

В макіяжі очей вона віддала перевагу легкій "димці" коричневих тіней, які растушевала по верхньому і нижньому повіках. А також добре пофарбувала вії об'ємною тушшю. Останній штрих - "пухнасті" брови, які модель злегка пофарбувала неяскравим олівцем і зафіксувала гелем. Беремо до уваги!

Раніше ми писали, що Грем виклала в мережу відверті фото.