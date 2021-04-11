Дивіться на посадку, а не на розмір: стиліст поділилася простими прийомами для вдалого лука

Навіть самий звичайний спосіб можна "витягнути" за допомогою аксесуарів. А при покупці речі набагато важливіше звернути увагу на її посадку, ніж на розмір.

Про це розповіла у своєму мікроблозі в Instagram Анна Пономаренко.

"Стильний образ стає таким завдяки увазі до деталей", - розповіла Анна і поділилася стильними прийомами для вдалого лука.

Ключові лайфхаки для створення класного способу

1. Не дивіться на розмір, дивіться на посадку.

"У кожного бренду своя розмірна сітка, тому орієнтуйтеся тільки на те, як річ села на вас", - радить Ганна.

Завжди краще взяти одяг на розмір більше і підігнати її на себе ременем або в ательє, ніж мучитися непотрібним обтягування заради краси на прихованою від очей бирці.

2. Зверніть увагу на обсяг кожної речі.

"Класно виглядає поєднання облягаючих і вільних речей", - пише Пономаренко.

Для більш об'ємної зони вибирайте речі без облягання, а в більш витонченої - можна використовувати обтяжку.

Поради від Анни Пономаренко допоможуть скласти вдалий цибуля (instagram.com/annaponomarenko.ua)

3. Використовуйте аксесуари.

"Людська увагуа так влаштована, що вона акцентується на деталях. Якщо "нема за що зачепитися", вас складніше запам'ятати", - поділилася лайфхаком Анна.

Принти на одязі, прикраси, взуття і сумки - хороші інструменти для того, щоб вас запам'ятали.

4. Відкривайте щиколотки і зап'ястя.

"Неважливо, яка у вас комплекція: ці зони завжди будуть витонченішими і тоншими інших. Відкрийте зап'ястя - і ви здивуєтеся ефекту", - впевнена Ганна.

Коли всі ці частини тіла закриті одягом, виходить важкий образ.

5. Експериментуйте.

"Це єдиний шанс зрозуміти, що саме вам подобається в одязі, а що - ні", - рекомендує стилістка.

Що підходить характеру і способу життя, а що - ні. Навіть якщо в результаті ви відмовитеся від вигаданого образу, ви вже розширите горизонт сприйняття себе.