Смотрите на посадку, а не на размер: стилист поделилась простыми приемами для удачного лука

Даже самый обычный образ можно "вытянуть" при помощи аксессуаров. А при покупке вещи гораздо важнее обратить внимание на ее посадку, чем на размер.

Об этом рассказала в своем микроблоге в Instagram Анна Пономаренко.

"Стильный образ становится таким благодаря вниманию к деталям", - рассказала Анна и поделилась стильными приемами для удачного лука.

Ключевые лайфхаки для создания классного образа

1. Не смотрите на размер, смотрите на посадку.

"У каждого бренда своя размерная сетка, поэтому ориентируйтесь только на то, как вещь села на вас", - советует Анна.

Всегда лучше взять одежду на размер больше и подогнать ее на себя ремнем или в ателье, чем мучиться ненужным обтягиванием ради красоты на скрытой от глаз бирке.

2. Обратите внимание на объем каждой вещи.

"Классно выглядит сочетание облегающей и свободной вещи", - пишет Пономаренко.

Для более объемной зоны выбирайте вещи без облегания, а в более изящной - можно использовать обтяжку.

Советы от Анны Пономаренко помогут составить удачный лук (instagram.com/annaponomarenko.ua)

3. Используйте аксессуары.

"Человеческое внимание так устроено, что акцентируется на деталях. Если глазу "не за что зацепиться", вас сложнее запомнить", - поделилась лайфхаком Анна.

Принты на одежде, украшения, обувь и сумки - хорошие инструменты для того, чтобы вас запомнили.

4. Открывайте щиколотки и запястья.

"Неважно, какая у вас комплекция: эти зоны всегда будут изящнее и тоньше остальных. Откройте запястья - и вы удивитесь эффекту", - уверена Анна.

Когда все эти части тела закрыты одеждой, получается грузный образ.

5. Экспериментируйте.

"Это единственный шанс понять, что именно вам нравится в одежде, а что - нет", - рекомендует стилистка.

Что подходит характеру и образу жизни, а что - нет. Даже если в итоге вы откажетесь от придуманного образа, вы уже расширите горизонт восприятия себя.