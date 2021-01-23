Як зберегти красу і здоров’я волосся взимку: дієві поради реабілітолога

Догляд за волоссям – це велика і копітка робота. Для того, щоб якомога швидше відростити довгі локони, слід регулярно робити масаж голови, особливо такий масаж необхідний взимку, адже він покращує кровообіг. Треба переглянути свій раціон і обов’язково включити в нього корисні жири, такі як горіхи і яйця. Використовувати правильні засоби, які підходять саме вам. Проте інколи цього буває недостатньо.

"Для того, щоб заспокоїти шкіру голови, яка стала активніше виробляти сало, необхідно, по-перше – приймати контрастний душ, по-друге – пити 2 літри води на день. Збалансувати раціон – додати овочі, фрукти, зелень", – радить реабілітолог шкіри голови та волосся Юлія Богуш у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Також можна придбати шампунь для жирної шкіри. Але не варто використовувати його під час кожного миття, якщо в інші пори року шкіра нежирна.

Українцям розповіли, як зберегти красу і здоров’я волосся взимку (фото: pixabay.com)

Друга проблема волосся взимку – це сухість довжини. І перше, що допоможе їх захистити – це ховати волосся під шапку або ж під верхній одяг, а в домашньому догляді додати зволоження.

"У догляді має бути зволожуючий шампунь, кондиціонер чи маска", – коментує перукарка-стилістка Катерина Григор’єва.

А також додати зволожувальну олію. Проте перукарі запевняють – у жодному разі не кокосову. Адже зараз вона неабияк популярна серед б'юті-блогерів, проте користі для волосся ніякої не несе.

"Кокосову олію в чистому вигляді використовувати для волосся категорично не можна. Тому що в ній містяться великі молекули, за рахунок яких кокосова олія виштовхує вологу нашого волосся назовні. В результаті волосся перетворюється на солому", – поділилась експерт.

Кардинально змінювати імідж перукарі теж не радять, адже волосся зазнає величезного стресу. Краще почекати до теплих часів, а волосся ховати від зайвих морозів.

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