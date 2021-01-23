Как сохранить красоту и здоровье волос зимой: действенные советы реабилитолога

Уход за волосами – это большая и кропотливая работа. Для того, чтобы как можно быстрее отрастить длинные локоны, следует регулярно делать массаж головы, особенно такой массаж необходим зимой, ведь он улучшает кровообращение. Надо пересмотреть свой рацион и обязательно включить в него полезные жиры, такие как орехи и яйца. Использовать правильные средства, которые подходят именно вам. Однако иногда и этого бывает недостаточно.

"Для того чтобы успокоить кожу головы, которая стала активнее вырабатывать сало, необходимо, во-первых – принимать контрастный душ, во-вторых – пить 2 литра воды в день. Сбалансировать рацион – добавить овощи, фрукты, зелень", – советует педагог кожи головы и волос Юлия Богуш в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Также можно купить шампунь для жирной кожи. Но не стоит использовать его во время каждого мытья, если в другие времена года кожа нежирная.

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Вторая проблема волос зимой – это сухость длины. И первое, что поможет их защитить – это прятать волосы под шапку или под верхнюю одежду, а в домашнем уходе добавить увлажнение.

"В уходе должен быть увлажняющий шампунь, кондиционер или маска", – комментирует парикмахер-стилист Екатерина Григорьева.

А также добавить увлажняющее масло. Однако парикмахеры уверяют – ни в коем случае не кокосовое. Ведь сейчас оно сильно популярно среди бьюти-блогеров, однако никакой пользы для волос не несет.

"Кокосовое масло в чистом виде использовать для волос категорически нельзя. Потому что в нем содержатся большие молекулы, за счет которых кокосовое масло выталкивает влагу наших волос наружу. В результате волосы превращаются в солому", – поделилась эксперт.

Кардинально менять имидж парикмахеры тоже не советуют, ведь волосы подвергаются огромному стрессу. Лучше подождать до теплых времен, а волосы прятать от лишних морозов.

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