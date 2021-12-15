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Як зберегти волосся чистим довше: 6 робочих лайфхаків

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Середа 15 грудня 2021 13:36
Як зберегти волосся чистим довше: 6 робочих лайфхаків Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Як часто потрібно мити голову? У міру необхідності, як тільки коріння стають жирними. Погодьтеся, не завжди зручно мити голову кожен день. Якщо це ще супроводжується укладанням (сушка феном, термоприлади), то загрожує негативними наслідками для якості волосся.

Тип шкіри голови "перевчити" не можна. Несвоєчасне очищення шкіри голови теж загрожує наслідками: лупа, випадання, свербіж, больові відчуття і інші проблеми зі шкірою голови.

Але є маленькі хитрощі і лайфхаки, які допоможуть продовжити свіжість волосся - б'юті-блогер Катерина Коцемір поділилася ними у своєму Instagram.

Своєчасне очищення гребінця

На гребінцях накопичуються частинки себума, пилу, залишки незмивних засобів, які ми наносимо на волосся. Іноді ми не помічаємо, як самі ж бруднимо волосся гребінцем. Ретельно промивайте гребінець 1 раз в тиждень в мильному розчині (можна разом з шампунем).

Як зберегти волосся чистим довше: 6 робочих лайфхаків

Ілюстративне фото (pexels.com)

Шампунь

Правильно підбирайте шампунь. Якщо шкіра голови жирна, віддавайте перевагу балансуючим шампуням, для жирного волосся. Серії для об'єму також можуть створювати об'єм і продовжувати свіжість. Знайти "свій" шампунь завдання не з легких!

Скраби і пілінг

Ще один крок на шляху до чистої, здорової шкіри. Пілінги і скраби більш глибоко очищають шкіру голову, що не під силу шампуням. Якщо у вас жирний тип шкіри, використовуйте скраб або пілінг ~1 раз на тиждень.

Нанесення засобів

Не наносьте бальзами, маски і незмивний догляд близько до коріння, відступайте 5-10 см. Догляд може перевантажувати і жирнить волосся, якщо він підібраний невірно. Наприклад, якщо у вас тонке волосся, схильне до жирності, а ви перевантажуєте його поживними масками і багатошаровим доглядом. Вибирайте легкі текстури і зменшіть кількість незмивних засобів.

Як зберегти волосся чистим довше: 6 робочих лайфхаків

Ілюстративне фото (pexels.com)

Себорогулюючі сироватки і тоніки

Багато засобів для зміцнення і стимуляції росту волоссю мають підсушують ефектом (sim sensitive, тонік з настоянки перцевої м'яти ампули Dikson). Знову ж таки, на кожній шкірі можуть працювати по-різному!

Дарсонваль

Використання Дарсонваля дійсно підсушує шкіру і дозволяє продовжити свіжість коренів. Використовувати Дарсонваль потрібно курсами, також у нього є протипоказання.

Раніше косметолог дала детальну інструкцію по боротьбі з сухістю шкіри зимою.

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