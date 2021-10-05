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Сон як у немовляти: доктор запропонував простий метод, який гарантовано допоможе виспатися

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Вівторок 05 жовтня 2021 08:37
Сон як у немовляти: доктор запропонував простий метод, який гарантовано допоможе виспатися Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Styler

Здоровий і міцний сон - запорука бадьорості і працездатності на цілий день. Але добре виспатися виходить далеко не завжди. Використовуючи так званий метод 10-3-2-1, ваше тіло зможе підготуватися до сну. Але що це таке і як працює?

Доктор Радж Каран опублікував пізнавальне відео в TikTok, в якому поділився методом під назвою "10-3-2-1", який допоможе усунути проблеми зі сном.

За його словами, метод "10-3-2-1" допоможе краще відпочити вночі. У чому його суть?

За десять годин до сну варто припинити прийом кофеїну – не пити кофеїновмістні напої (кава, чай, енергетики та інші безалкогольні напої з кофеїном в складі, наприклад, кола).

Саме скільки часу потрібно, щоб очистити організму від кофеїну і вивести його з крові.

Сон як у немовляти: доктор запропонував простий метод, який гарантовано допоможе виспатися

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Так, якщо ви зазвичай лягаєте спати о 22:00 кофеїн необхідно виключити після обіду, тобто після 12 години дня.

Що ж означає "3" згідно з методом? Так, останній прийом їжі повинен відбувається не пізніше, ніж за три години до відходу до сну. Це допоможе уникнути печії і переривчастого сну. Також варто забути на цей період про алкоголь, оскільки спиртне погіршує якість сну в швидкій фазі.

Швидкий сон починається приблизно через 90 хвилин після того, як ми засинаємо. Цей період неймовірно важливий для організму, тому що сме тоді відбувається стимуляція мозку, і саме на цьому етапі у нас більше шансів побачити сни.

Сон як у немовляти: доктор запропонував простий метод, який гарантовано допоможе виспатися

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Третій етап - за дві години до сну необхідно припинити працювати і займатися вирішенням серйозних задач.

Доктор Радж стверджує, що такі заходи сприяють максимальному розслабленню організму перед нічним відпочинком. Ви не зможете заснути, якщо будете концентруватися на непрочитаних листах і повідомленнях в соцмережах.

І, нарешті, за годину до сну слід відключити гаджети. За словами доктора Раджа, синє світло екрану пригнічує вироблення мелатоніну, що погіршує сон.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Лора Філіпова розкрила правду про правила прийому Омега 3, 6 і 9.

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