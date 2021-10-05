Сон як у немовляти: доктор запропонував простий метод, який гарантовано допоможе виспатися
Здоровий і міцний сон - запорука бадьорості і працездатності на цілий день. Але добре виспатися виходить далеко не завжди. Використовуючи так званий метод 10-3-2-1, ваше тіло зможе підготуватися до сну. Але що це таке і як працює?
Доктор Радж Каран опублікував пізнавальне відео в TikTok, в якому поділився методом під назвою "10-3-2-1", який допоможе усунути проблеми зі сном.
За його словами, метод "10-3-2-1" допоможе краще відпочити вночі. У чому його суть?
За десять годин до сну варто припинити прийом кофеїну – не пити кофеїновмістні напої (кава, чай, енергетики та інші безалкогольні напої з кофеїном в складі, наприклад, кола).
Саме скільки часу потрібно, щоб очистити організму від кофеїну і вивести його з крові.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Так, якщо ви зазвичай лягаєте спати о 22:00 кофеїн необхідно виключити після обіду, тобто після 12 години дня.
Що ж означає "3" згідно з методом? Так, останній прийом їжі повинен відбувається не пізніше, ніж за три години до відходу до сну. Це допоможе уникнути печії і переривчастого сну. Також варто забути на цей період про алкоголь, оскільки спиртне погіршує якість сну в швидкій фазі.
Швидкий сон починається приблизно через 90 хвилин після того, як ми засинаємо. Цей період неймовірно важливий для організму, тому що сме тоді відбувається стимуляція мозку, і саме на цьому етапі у нас більше шансів побачити сни.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Третій етап - за дві години до сну необхідно припинити працювати і займатися вирішенням серйозних задач.
Доктор Радж стверджує, що такі заходи сприяють максимальному розслабленню організму перед нічним відпочинком. Ви не зможете заснути, якщо будете концентруватися на непрочитаних листах і повідомленнях в соцмережах.
І, нарешті, за годину до сну слід відключити гаджети. За словами доктора Раджа, синє світло екрану пригнічує вироблення мелатоніну, що погіршує сон.
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