Дуже важливий балланс! Нутриціолог розкрила правду про корисні Омега 3,6 і 9

Часто люди купують добавку Омега 3-6-9 тому, що вважають її корисніше. За принципом - чим більше Омег, тим краще. Але це не так!

Нутриціолог Лора Філіппова на сторінці в Instagram стверджує: дуже важливий саме баланс всіх Омег в організмі.

Оптимальне співвідношення Омега 3 і Омега 6 - 1:4. На жаль, в раціоні середньостатистичної людини є істотний перекіс у бік Омега 6, її кількість перевищує потрібне співвідношення в десятки разів.



Надлишок Омега 6 - це додатковий прозапальний фактор в організмі. Клінічно доведено, що надлишок Омега 6 може привести до хвороб серця і судин, артритів і мігрені.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Одночасний прийом Омега 3 і Омега 6 значно погіршує засвоєння Омега 3, так як вони конкурують за одні і ті ж ферменти.

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Омега 6 і 9 ми в достатній кількості можемо отримувати з продуктів харчування. А ось Омега 3 з дикорослої жирної риби - дефіцит.

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Омега 6 і Омега 9 легко засвоюються нашим організмом з продуктів: сирі горіхи і насіння гарбуза, нерафіновані олії (соняшникова, кукурудзяна, арахісова, оливкова, кунжутна), сочевиця, нут, яйця і субпродукти.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

В якості добавки в капсулах потрібно приймати тільки Омега 3.

Якщо вам показаний прийом Омега 3 в капсулах, але є такі симптоми, як "рибна" відрижка і нудота, вам потрібна кишковорозчинна форма. Ви може бачити оболонки таблеток в продуктах вашої життєдіяльності. Не лякайтеся! Це нормально.