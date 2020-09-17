Зірвати з губ: експерти розповіли, як бачать майбутнє губної помади в умовах пандемії

Пандемія внесла свої корективи у всі сфери життя, але індустрія краси і моди, мабуть, відчула її вплив сильніше всього. З приходом карантину свою актуальність втратили багато б'юті-продуктів. Та найбільше суперечок викликали, безумовно, губні помади і блиски.

Необхідність носити маски буквально перекрила дівчатам можливість демонструвати новинки, а виробників поставила під сумніви – чи варто їх випускати? Тим не менш, багато брендів не відмовилися від виробництва засобів для губ. Щоб з'ясувати, що ж буде в майбутньому з помадами, редакція українського Vogue звернулася до першоджерела – діячів б'юті-індустрії.

Помади нікуди не подінуться, впевнені фахівці (фото: instagram.com/nikki_makeup)

Як виявилося, все не так драматично. Ніккі Вольф, відомий зоряний візажист, впевнена: помади нікуди не подінуться, просто всьому свій час. Зараз варто звернути увагу на мейк-ап з акцентом на очі, а губи залишати нейтральними. Вона радить використовувати тінти для губ, відомі стійким ефектом, матові текстури і робити нечіткий контур. А ось коли ми зможемо виходити в світ без масок, на губах знову розквітнуть всі відтінки – напевно всі занудьгують за яскравими посмішками.

Яскраві губи, як і раніше, в ціні (фото: instagram.com/iwantalexx)

Свою думку висловила і Вів Гарланд, глобальний директор з макіяжу L'Oréal Paris. Вона, навпаки, впевнена: зараз нам як ніколи потрібні помади. Просто треба робити упор на стійкі формули. Таким чином, губи під маскою будуть в ідеальному стані, коли ми дійдемо до пункту призначення і знімемо її. З Вел згоден і Алекс Майо, візажист Lizzo і Tinashe. «Ви наносите помаду, щоб відчувати силу і цілісність. І те, що рот повинен бути прикритий, не змінює ваші відчуття себе». Він радить використовувати невелику хитрість: щоб помада добре трималася, промокніть губи серветкою і злегка припудріть їх.

Окремо представники сфери краси підкреслюють важливість добре виглядати на людях. Відеоконференції, Zoom-зустрічі і походи в ресторани ніхто не відміняв. А значить, помади необхідні.